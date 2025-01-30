年初二買宵夜！驚見多名食環駐路邊　街坊：凌晨3:45分仲有咩小販

過往農曆新年期間出現不少「走鬼檔」組成的「夜市」，但近年幾乎絕跡。有網民今晨發文，指凌晨3點半左右往便利店買宵夜，驚見旺角山東街燈位竟有5名身穿黑衣的食環署人員，質疑有何必要凌晨4時仍要出動捉小販，街上只有1、2個途人，「就算真係有小販攞檔，咁需唔需要要用一班人去拉人呢？」。



其他地區群組亦有街坊發帖，指區內走鬼檔及地攤被大掃場，慨嘆令街頭毫無新年氣氛，「冇氣氛冇夜市係佢哋搞成」、「噚日仲有人好天真話一向初一至初三無人理」。



樓主上傳照片，指年初二凌晨近4時去便利店買宵夜，見到有4、5名食環人員在街頭阻止小販擺檔。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

凌晨買宵夜驚見5名食環人員

樓主在facebook群組「青衣街坊吹水會」發帖，指年初二（1月30日）凌晨3時35分落樓到便利店買宵夜，街上得1、2個途人，「但係居然係一個角落位置見到有4、5個黑衫黑褲幾個人企埋一齊」，行近發現是食環署職員。

她質疑「真心想知大年初二零晨3:45分仲有咩小販呢？」，而且就算有小販也不會在該位置開檔，不知新年實際動用多少食環人員打擊路邊小販，「零晨3:45就算真係有小販攞檔，咁需唔需要要用一班人去拉人呢？」。照見所見，旺角山東街一處燈位有5名黑色服裝，相信為食環職員。

樓主上傳照片，指年初二凌晨近4時去便利店買宵夜，見到有4、5名食環人員在街頭阻止小販擺檔。（fb群組「青衣街坊吹水會」圖片）

地區群組嘆走鬼檔被掃光

另外，其他地區群組亦有街坊發帖指地區「走鬼檔」被掃場，許多攤檔收檔走人，有屯門街坊發帖無奈，「年初二市政一早掃場。擺咗10幾年。立即成條街冇曬新年氣氛！冇臭豆腐，冇玩具，乜都冇！」。

網民嘆無新年氣氛：唔俾你哋擺檔

許多網民慨嘆今年街上毫無新年氣氛，「唔俾你哋擺檔，吹呀」、「噚日仲有人好天真話一向初一至初三無人理」、「一定有人投訴先會掃」、「冇氣氛冇夜市係佢哋搞成」。也有留言為食環人員抱不平，認為只是按指示辨事，「你估班友初一零晨3點幾天寒地凍唔想返屋企瞓咩，係上面落哂order冇得揀咋」。