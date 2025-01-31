加拿大港人唐人街辦年貨！赫見「大吉利是封」　因1細節驚喜即買

利是封設計五花八門，近日有身處加拿大的港人辦年貨賀新年，意外發現當地有1款印上「大吉利是」的利是封，而更好笑是旁邊還放了一些金銀衣紙。細問店家後，樓主發現該利是封是多年前店主的阿叔在港印製，因得知是香港製造產品，故特意買下此款「大吉利是封」。



有身處加拿大的港人意外在當地發現1款印上「大吉利是」的利是封。（Threads）

該名身處加拿大溫哥華的網民在社交平台Threads上發帖，指日前為了感受農曆新年氣氛，特意去唐人街辦年貨，竟發現一堆印上「大吉利是」的利是封。

從照片可見，利是封上的桔子圖案上寫了「大吉」2字，而正中央則印上「利是」字眼，合起來正是「大吉利是」，這巧合令人忍不住發笑！另外，利是封封口上還有「MADE IN HONG KONG」（香港製造）的字眼。

因利市封1細節被打動

樓主透露好笑之處，原來店舖將金銀衣紙放在此款利是封旁出售，「特別問一問店家，到底呢袋嘢新正頭係咪真係用得，答曰：好多年前阿叔印落㗎」。樓主最終也買了不少此款「大吉利是封」，又指「當然，我知道最打動到我嘅，係個封口嗰段英文字」。

樓主指被利是封封口處的「MADE IN HONG KONG」（香港製造）字眼打動。（Threads）

網民分享在唐人街見港製山楂餅

網民都覺得此款利是封甚是好笑，另有網民就在留言區上傳照片，分享在外地唐人街見過其他香港製造值得懷念的產品——山楂餅，「我都喺唐人街見到香港上環出產嘅山楂餅」，同樣勾起海外港人回憶。

（Threads）