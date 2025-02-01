新年騙案？操普通話「和尚」入屯門佛寺派財神索錢　港男1句擊退

農曆新年期間不少市民善信會到寺廟參拜，但一樣要提高警覺，慎防騙徒！有網民發帖指大年初一到屯門妙法寺時，竟遇到4名操普通話、一身出家人打扮的「和尚」，「攞張財神走嚟乞」，疑藉派財神向善信索取金錢。樓主一見「和尚」行近即叫對方走開，大罵「我討厭騙子」，又批評「和尚」甚至入寺搵食，「搞到烏煙瘴氣」。



網民笑言真正出家人根本不會直接索取金錢，「係咪香港人好易呃，好討厭！」、「基本上出家人係講佛，唔係講錢」，又提醒準備「特別利市」去應付他們。



樓主年初一去到屯門妙法寺，遇到操普通話「和尚」，「攞張財神走嚟乞」。（fb「佛門警訊」圖片)

普通話「和尚」初一入寺「搵食」

樓主在facebook「佛門警訊Buddhist Alert（International ）」發帖，分享大年初一去到屯門妙法寺時，撞正一班操普通話人士「攞張財神走嚟乞」，疑藉派財神向信眾們索取金錢，「仲好意思入埋寺，搵食都行遠啲啦講真，搞到烏煙瘴氣」。照片所見，4名剃光頭、身穿啡色長袍的「和尚」在寺廟樹下停留，其中2人有講有笑。

樓主指，當見這群人走近時，他馬上叫「走開啦」，對方還問「什麼意思，你意思是很討厭嗎，叫我走開嗎（面皮真係厚）」，他未有理會繼續上香，回敬一句「我討厭騙子」。

不少網民指，真正出家人化緣並不會索要金錢。（示意圖／資料圖片）

網民：係咪香港人好易呃？

網民紛紛質疑是「假和尚」入寺騙錢，「基本上出家人係講佛，唔係講錢」、「係咪香港人好易呃，好討厭！」、「佢哋咁勤力嘅，唔使同老公老婆仔女過年喎，錢嘅威力真係大」、「農曆年更加係搵錢好時機」。更有留言建議可隨時準備好「特殊利市」，「整定一封隨時送出」，照片所見，利市封內的其實是白事用的錢。

有網民笑言要準備「特殊利市」去應付假化緣人士。（fb「佛門警訊」圖片)

出家人化緣不會索取金錢

網民又提醒，其他出家人化緣只會收取食物，不會索要金錢，「至於做錢財布施，一般經寺廟做便可」、「十分簡單，提提佢，一，沙彌十戒已經不可以拿錢，如果他們受具足戒，更加不可以主動向沒有血緣關係的人要求包括金錢在內的東西，若有任何需要，應該向他們掛單的寺院提出」。

（綜合）