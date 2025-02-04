補牙喪命！女舞者車禍後補牙缺氧5分鐘死亡　醫院索1文件才談賠償

泰國發生離奇醫療事故，導致1名女子喪生。該名泰籍女子在新加坡從事跳舞工作10年，最近返鄉探親時駕駛電單車，因不幸遇到車禍導致前排牙齒受損，於是在當地接受補牙手術，詎料過程中缺氧長達5分鐘，最終不治。



醫院事後承認醫療團隊出現疏忽導致奪命事故，但堅持家屬出示糧單才決定賠償金額。死者的友人向傳媒強調，死者是自由工作者，薪金以現金支付，所以沒有糧單，促請院方切勿拖延賠償。



凱特蘇達駕駛電單車遇上車禍，全身受到擦傷，包括前齒。（示意圖/gettyimages）

計劃和男友結婚 豈料陰陽相隔

據了解，33歲女死者凱特蘇達（Katesuda Buanark）來自泰國清萊，在親友眼中風趣幽默，是眾人的「開心果」。凱特蘇達約10年前到新加坡工作謀生，與新加坡籍前夫育有1名9歲女兒，離婚後女兒跟隨前夫。凱特蘇達在新加坡各個泰國廟宇跳舞賺錢維持生計，之後結識1名30歲王姓男友，2人計劃今年結婚，詎料如今陰陽相隔。

2024年12月12日，凱特蘇達返泰國清萊家鄉探親，同月19日駕駛電單車時遇上車禍，全身受到擦傷，包括前排牙齒損毀，家人擔心凱特蘇達的傷勢會影響工作，尤其是她跳舞時需要露齒微笑，所以同日安排她從政府醫院轉到清萊的1間私人醫院進行補牙手術，詎料過程中出錯而喪命。

凱特蘇達接受手術期間，一度缺氧長達5分鐘，懷疑因此喪命。（示意圖/gettyimages）

死者男友趕赴泰國

死者的王姓男友向新加坡1間媒體表示，接到女友家屬電話稱發生車禍後，立即訂了最早的航班趕往泰國，醫生當時解釋補牙手術沒有任何風險，女友狀態良好，術後卻被轉送到深切治療部，當時醫護人員仍稱其情況穩定，之後王男卻接獲通知要去見其最後一面，「有很多疑問，希望院方能給一個交代」。

女死者的女友人亦指，車禍發生後雙方曾經聯絡，女死者形容「只是1小時的補牙手術」，事後驚聞噩耗，「難以置信…（她）突然走了」。

醫院要求提供糧單 友人稱自由工作者現金出糧

女友人更指，院方雖然承認醫療團隊出現疏忽，令到女死者手術期間一度缺氧長達5分鐘，懷疑因此不治，但同時堅持需要家屬出示女死者糧單，才能決定具體賠償金額。友人指出，「凱特蘇達是自由工作者，薪金都是以現金支付，所以沒有糧單」，批評院方藉詞一再拖延，希望藉着公開引起大眾關注，迫使院方盡快賠償，讓女死者的老邁母親能有錢維持生活開銷。

（新明日報）