鴨寮街執到寶！港男買100張舊版10蚊青蟹$XXXX　網民讚抵急問地址

香港舊鈔向來都有價有市，不乏收藏家願意付出高溢價收購。有港男農曆新年期間前往深水埗鴨寮街想買工具，沒料到竟有意外收鑊，於桂林街某間排檔以1150元價格，購入一叠100張俗稱「青蟹」的舊版10元鈔票，隨即引來網民熱議，大讚很抵買，「正喎師兄，仲揾到咁大疊直板青蟹」、「咁新淨」，又紛紛求問店舖位置。



有港男農曆新年期間到深水埗鴨寮街一帶，其後於桂林街某排檔以1150元購入100張俗稱「青蟹」的舊版10元紙鈔。（fb群組「香港工具架生用家分享區」圖片）

年初二到鴨寮街一帶有驚喜

該港男於fb群組「香港工具架生用家分享區」發文指出，1月30日農曆年初二前往深水埗鴨寮街欲買工具，照片可見鴨寮街一帶人頭湧湧，不少排檔照常營業。樓主表示，雖未尋到心水工具，閒逛途中卻有驚喜收鑊，於鄰近鴨寮街的桂林街某排檔，購買了一疉俗稱「青蟹」的舊版10元紙鈔，「落鴨記冇工具買，買青蟹算」，照片顯示港男手持的「青蟹」用透明膠袋包裹着，狀甚「新淨」。

大年初二鴨寮街人頭湧湧，不少排檔照常營業。（fb群組「香港工具架生用家分享區」圖片）

100張10元鈔票賣1,150元

帖文引來網民熱議，紛紛詢問樓主「幾$？」、「邊間買？」、「有折嗎？」、「唔知個度有無埋紫色$50買？」，有人又開玩笑問「青蟹幾錢斤呀？」。樓主逐一回覆稱，他於桂林街某間排檔發現檔主正放售3疉「青蟹」，他隨即以1,150元購入一疉，該疉「青蟹」共有100張，即面值合共1,000元，一叠利潤為150元，但該檔主並未有出售紫色的50元舊鈔，亦不清楚是否可議價求檔主打折。有網民就驚訝回覆，「1仟貴$150咁少？」、「抵喎」、「買得非常好」。

在二手買賣平台Carousell，「青蟹」有價有市。（Carousell網站截圖）

二手買賣平台有舊鈔票發售

香港有不少收藏舊鈔愛好者，在二手買賣平台Carousell，「青蟹」有價有市，按年份、鈔票號碼、新淨度等，定價各有不同。

香港回歸前數十年，銀行發行的10元紙鈔都是青綠色，所以市民慣性叫作「青蟹」。其紙鈔於1985年開始印製，而當時的10蚊主要分為2大類，分別是由匯豐銀行以及渣打銀行發行。

10元紙妙「青蟹」變膠鈔「花蟹」

根據金管局網頁資料，自2002年流通俗稱「花蟹」的紫色10元膠鈔，由特區政府因應市民的需求發行，在流通的10元硬幣以外提供多一個選擇，10元硬幣及舊版的綠色10元鈔票會繼續流通。此外，俗稱「膠蟹」的紫色10元膠鈔則於2007年開始印製，目前各類10元鈔票及硬幣同屬法定貨幣，繼續流通。