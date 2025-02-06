牛奶冰室疑售內地預製拉絲菠蘿包　網嘲「淘寶都得」　集團咁回應

菠蘿包是香港特色食物之一，不少餐廳及麵包店均有售。近日有網民發帖指發現連鎖餐廳牛奶冰室店內出現疑從內地運來的「預製芝士菠蘿包」，故懷疑餐廳只是將冷凍菠蘿包加熱就出售。甚至有網民指淘寶亦有售預製菠蘿包，故甚是關注店內供應的「爆漿拉絲菠蘿包」來源。相關照片在多個社交平台及討論區流傳，引起網民熱議。但是也有不少網民指單憑照片下定論過於武斷，甚至表示不少餐廳都會自設中央工場或向食品工場訂購預製麵包。



牛奶冰室所屬的亞洲國際餐飲集團有限公司回應《香港01》查詢，指沒有收到有關「爆漿拉絲菠蘿包」的投訴，並承認是由集團將自創食譜、配方及步驟交由內地合資格廠房製作，而「爆漿拉絲菠蘿包」的製作成本「比本地烘焙高出一成」。



網傳照片指牛奶冰室疑售「預製芝士菠蘿包」。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

相關照片在Facebook群組、Threads、連登討論區廣傳，不少網民都熱烈討論連鎖餐廳牛奶冰室疑訂購「預製菠蘿包」，翻熱後再出售。店內供應的該款「爆漿拉絲菠蘿包」每個18元，而餐牌有「自家製作 麵包 新鮮軟熟」等字眼。另從照片可見，餐廳地上放了3個紙箱，紙箱外以繁體字印有「冷凍產品 請勿脫冷」字眼。而其中1個紙箱已被打開，箱內裝有獨立包裝的菠蘿包。

紙箱外以繁體字印有「冷凍產品，請勿脫冷」字眼。而箱內裝有獨立包裝的菠蘿包。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

有部份網民感到震驚，而連登討論區則有網民上傳淘寶截圖，指可從中購買預製菠蘿包，甚至可直運到港，亦有人笑言「自己淘寶都得」。亦有網民憂慮「預製菠蘿包」的擺放及運輸時長會否影響麵包質素，又討論是否與餐牌所示的「自家製作」並不一致。

網民指或有工場：唔出奇

不過，也有不少網民直言就算餐廳訂購預製麵包亦「唔出奇」，指不少餐廳廚房未必有空間製作麵包，故坊間食肆自設中央工場或採用食品工場貨品亦不足為奇，「咁其實M記啲包都預製㗎啦」、「酒樓點心都係中央工場啦」、「我見個包裝係繁體，其實集團喺香港有中央廚房唔出奇喎」、「香港有好多麵包廠㗎，當然唔排除會有餐廳用大陸預製」，甚至有人反問「你係咪覺得全部餐廳都後面有個bakery（麵包店）噴啲菠蘿包出嚟？」。

餐牌所示「爆漿拉絲菠蘿包」為「自家製作」。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

店內供應的「爆漿拉絲菠蘿包」每個18元。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

牛奶冰室所屬的亞洲國際餐飲集團有限公司回應《香港01》查詢。

集團：由內地廠房按集團提供自家創作食譜製造

牛奶冰室所屬的亞洲國際餐飲集團有限公司回應《香港01》查詢時，表示沒有收到有關「爆漿拉絲菠蘿包」的投訴，並承認該款菠蘿包是於內地廠房製作，不過食譜是集團自創，並由集團將配方及步驟交由持出口食品生產企業證明的內地廠房製作。

公司指，為保麵包外觀、口感及味道穩定，「爆漿拉絲菠蘿包」是廠房每日新鮮製造，出貨前亦會確保符合食物安全及規格，其製作成本「比本地烘焙高出一成」。公司又指旗下有部份食肆及麵包店配備烘焙設施，有其他本地烘焙的麵包可供選擇。

（Facebook）