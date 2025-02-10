上巴士失敗！紫衣男站車頭阻路　擾攘4小時站長3度報警　結局曝光

他到底是趕時間，還是只為出一口氣？有穿紫衣的年輕男子日前於荃灣西如心廣場巴士總站，欲乘搭往大埔富善邨的73X線九巴，惟巴士已駛離上客處，紫衣男上車不遂，竟走到車頭，叉腰阻攔巴士開出。



站長勸喻無效只好報警處理，警員到場登記紫衣男身分證資料後，原本已予以放行，惟紫衣男一直於站長室外徘徊，站長前後總共3次報警，事件擾攘約4小時，紫衣男最終乘搭尾班車離開。



有穿紫衣的年輕男子日前於荃灣西如心廣場巴士總站，欲乘搭開往大埔富善邨的73X線九巴不遂，竟走到車頭，叉腰阻攔巴士開出。（fb群組「大埔 TAI PO」影片截圖）

有網民上周六（2月8日）於fb群組「大埔 TAI PO」發文及上載1段長達1分03秒的影片，指出影片中穿着紫色外套的年輕男子，欲攔截準備駛離總站的73X巴士。影片中可見紫衣男與1名穿藍色外套的女子站在車頭理論，隨後有名黑衣白髮男加入，黑衣男不斷伸手指責紫衣男，又拿出手機拍下其容貌，相信藍衣女和黑衣男均為巴士公司職員，但紫衣男繼續叉腰站在車頭。

雙方站在車頭爭持近1分鐘，當時巴士上載有乘客，紫衣男隨後看看手機，突然急步離開，黑衣男尾隨跟拍，巴士車長亦下車了解。

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紫衣男擾攘4小時坐尾班車離開

樓主解釋紫衣男突急步離開是因下班車將開出，「見到下班車夠鐘開就即走，不過站長話報咗警唔畀佢走」，揶揄「要攔車就型啲啦」，又指出該段時間73X班次約每隔7分鐘有一班車。

樓主講述後續發展，表示警員到場了解後，登記紫衣男的身分證資料就離開，沒有作出拘捕，但紫衣男仍然在站長室外徘徊，站長前後總共3次報警，「八點幾嘅事，最後條友要搭尾班73X走」。翻查73X線往大埔的尾班車資料，最後開出時間為凌晨12時25分，換句話說，紫衣男在現場擾攘了約4小時。

站長報警處理，警員到場登記紫衣男身分證資料後，原已予以放行，但紫衣男一直於站長室外徘徊。（fb群組「大埔 TAI PO」圖片）

網民：73X咁密車，坐下一班會死？

網民紛紛留言斥責紫衣男，「而家香港愈來愈多呢啲，成日擋車覺得自己好勁」、「又係呢啲新正頭流流，為啲無謂事惹官非」、「啱喇報警等差人幫佢落charge（落案起訴），大快人心」。

不少網民不解73X線班次密，為何仍要攔巴士，「73X咁密車，使乜做埋呢啲onX嘢，呢架我周不時送車尾，轉頭大埔頭尾車見」、「73X都算密車，坐下一班會死」、「呢啲人咪乞人憎囉，等下一架車要幾耐」。

根據《公共巴士服務規例》230A章第13A《乘客及擬成為乘客的人的一般行為》，任何乘客或擬成為乘客的人均不得故意阻礙或妨礙巴士司機或任何獲授權的人；故意阻礙或干擾巴士的操作，或引致損壞；或導致他人受傷、不安、煩擾或不便等，若任何人無合理辯解而違反上述條例，即屬犯罪，最高罰款5,000元及監禁6個月。