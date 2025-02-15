自私？北,上食自助餐見2男女「拎成個蛋糕食」　網民1原因撐無錯

不少人都喜歡吃自助餐或放題，因可以品嚐各種美食，但要緊記「食幾多，拎幾多」，以免浪費！有港男日前北上玩樂，於某酒店吃自助餐時，目睹1對男女將原個蛋糕捧回座位享用，但途經對方座位數次，「唔見佢有郁過（蛋糕）」，而蛋糕份量亦不少，擔憂2人最終會浪費食物，故貼出圖片公審兩人行為自私。



有網民批評相中2人行為貪心，「餓狗搶X」、「自助餐≠搶食餐」。不過另有意見認為對方有付費，而自助餐當然有權選擇喜歡食物，反指樓主多事，「雖然係狼死咗啲，但自助餐又無規定唔可以攞（成個蛋糕）」、「食剩就會有職員跟㗎啦，你理得人哋啫」。



有港男吃自助餐時，目睹同場食客「拎成個蛋糕埋位食」，拍照公審斥自私惹議。（示意圖，非涉事餐廳／GettyImages）

港男食自助餐 見2男女「拎成個蛋糕埋位食」

該港男在threads帳號圖文並茂發帖，指「噚晚見到大陸人食自助餐，拎咗成個Cake（蛋糕），OMG」。從相中可見，有2名穿着黑衣的男女正坐在2人座位用餐，男子前方擺放1碟食物，相反女士面前擺放1個大碟，相信正是樓主所指的「成個蛋糕」。

多次途經對方座位 未見進食蛋糕憂浪費

樓主續稱，當時目睹女子將「成盤Cake搬走咗」，形容蛋糕份量其實不少，約可切出8大件正常大小蛋糕，而與她同行只有相中男士，加上途經對方座位數次，「唔見佢有郁過（蛋糕）」，擔憂對方會浪費食物，亦令其他食客未能享用蛋糕，故質疑「點解唔食完再去夾？」，看不過眼遂於網上公審女子行為自私，惹來網民兩極討論。

有女子將全個蛋糕拿到自己座位享用，被港男拍照公審斥自私。（threads＠圖片）

網民狠斥自私：自助餐非搶食餐

有網民批評相中食客行為貪心兼自私，「未食過自助餐？」、「餓狗搶X」、「自助餐≠搶食餐」、「希望佢最後無浪費食物啦」、「禮貌問題，由細到大屋企人唔容許我做呢啲嘢」，又笑稱「唔同你搶凍盤，你要多謝佢」。有留言就分享更誇張的見聞，「見過有人將blueberry cheesecake上面嘅blueberry，全部掃晒落碟」、「見過有大陸人拎返埋位，拎個盒出嚟裝」、「以前做buffet侍應，有客走嚟話朋友生日，想成個攞返埋位切」。

另有聲音斥樓主多事：又唔係無畀錢

惟有人覺得女子既然已付費吃自助餐，樓主根本無權干涉，「請問吃得多違法嗎？」、「又唔係無畀錢」、「雖然係狼死咗啲，但自助餐又無規定唔可以攞（成個蛋糕）」、「佢食剩你再嘈啦，如果佢去食自助餐就係為咗食蛋糕，咁有咩問題？」、「食剩就會有職員跟㗎啦，你理得人哋啫」、「蛋糕成本咁低，食兩食飽咗，蝕嘅係佢」、「好過俾人污污糟糟掘到核核突突」、「如果佢食得晒又無得再出，係酒店的責任，唔係佢責任」。

（threads＠enoemoslaiceps）