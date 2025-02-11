尷尬！旺角譚仔直播AV瘋傳　竟是這位人氣AV女優　網民笑：識貨！

不少餐廳食肆會在店外以電腦熒幕播放菜單或宣傳片，但隨時尷尬大了！有港女於網上發布相片，指看到譚仔雲南米線（下稱譚仔）旺角分店門外電腦熒幕，竟播放日本人氣AV女優河北彩伽（前稱河北彩花）搜尋連結圖片，大感震驚，「譚仔個mon咩事？」。



相片引起網民熱議，爆笑指、「識貨！」、「日本公司當然播日本AV」、「新菜式：河北米線」、「河北菜，口味咸鮮，善用漿、汁、糊、芡」、「怕你食得太辣，出出火」、「邊食譚仔邊睇AV呢啲商機有得諗」、「轉工做譚仔姐姐」、「一定係宣傳新伎倆」。



譚仔旺角分店門外電腦熒幕，竟播放日本人氣AV女優河北彩伽（前稱河北彩花）搜尋連結圖片。（Facebook）

旺角譚仔門外播AV女優河北彩伽

「出事㗎嘛！」該港女2月10日（星期一）於「香港米線關注組」、「全港店舖消息關注組」等多個Facebook群組發布相片，指譚仔旺角花園街分店門外電腦熒幕，竟播放日本AV女優河北彩伽搜尋連結圖片，大感驚訝，「譚仔個mon咩事？有AV河北彩花（河北彩伽）」。

相片見到，譚仔門外本來展示排隊等候單號的電腦熒幕，畫面卻見到用Google（谷歌）搜尋器搜尋日本AV女優河北彩伽。上面另1個電腦熒幕亦顯示Google搜尋頁面，有顧客正在店內光顧。

譚仔門外本來展示排隊等候單號的電腦熒幕，畫面卻見到用Google（谷歌）搜尋器搜尋日本AV女優河北彩伽。（Facebook）

網民看過相片爆笑。（Facebook）

網民爆笑：新菜式河北米線

網民看過相片爆笑，「譚仔AV」、「識貨！」、「日本公司當然播日本AV」、「代言啊，譚仔母公司係日本仔公司，傾河北返嚟做代言有咩出奇」、「新菜式：河北米線」、「河仔雲南米線」、「怕你食得太辣，出出火」、「邊食譚仔邊睇AV呢啲商機有得諗」、「轉工做譚仔姐姐」、「一定係宣傳新伎倆」、「河北把悲哀感覺假設是來自你虛構，彩伽裏找不到她染污眼眸」。