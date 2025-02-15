啟德體育園洗手盆淤塞溢滿泥水　港女斥小朋友無公德：玩沙玩塞晒

小朋友玩耍也要有公德心。有港女近日前往啟德體育園閒逛，見到一群小朋友於零售館2外的沙池遊樂場玩耍，惟小朋友們均在旁邊洗手盆裝水倒在沙池中，「係咁來回𢳂水」，導致3個洗手盆因去水口混雜泥沙淤塞，洗手盆溢滿泥黃色的水，港女批評無公德心，父母應加以教育。



影片可見，有女童拿着膠兜於一個已淤塞、溢滿泥黃色水的洗手盆中裝水。（Threads影片截圖）

影片可見，有女童拿着膠兜於一個已淤塞、溢滿泥黃色水的洗手盆中裝水。（Threads影片截圖）

港女：小朋友來回𢳂水玩到塞晒

該港女於Threads發文上載一段7秒影片，無奈說：「啟德體育館，啲洗手盆俾小朋友玩到塞晒。」影片可見，有女童拿着膠兜於一個已淤塞、溢滿泥黃色水的洗手盆中裝水，而旁邊兩個洗手盆無一倖免，同樣遭受淤塞之災，木板地面沾滿泥濘，環境骯髒，鏡頭結尾見到一群小朋友在家長陪伴下，於沙池及遊樂設施上玩耍。

旁邊兩個洗手盆無一倖免，同樣遭受淤塞之災，木板地面沾滿泥濘，環境骯髒。（Threads影片截圖）

港女表示，起初以為是普通的塞水喉，經觀察下發現淤塞問題與小朋友有關，將沙池遊樂場當沙灘玩，「有幾個小朋友不停來回將水倒完落個沙池度，又再將啲沙池嘅水倒返入洗手盆，就算塞唔塞唔關佢哋事，呢種行為個人認為都係覺得好無公德心，唔識咪教囉」。

發文港女無奈說：「啟德體育館，啲洗手盆俾小朋友玩到塞晒。」（Threads影片截圖）

網民：洗手盆設計問題致淤塞

網民留言表示，洗手盆是被泥沙堵塞，「有機會小朋友用嚟盛水啲嘢沾滿泥沙，盛水過程泥沙沖咗落去水口，積少成多咪塞，又或者小朋友玩完，家長直接拎去洗手盆沖乾淨，所以大量泥沙就累積去水口」，認為家長有責任阻止，「小朋友點會知道沙有機會塞咗洗手盆，根本家長有責任同小朋友說」。

一群小朋友在家長陪伴下，於沙池及遊樂設施上玩耍。（Threads影片截圖）

有網民質疑是洗手盆設計有問題才導致淤塞，「沙池隔籬嘅洗手盆緊係畀手有沙嘅小朋友洗手㗎啦，總會有呢啲問題，冇提前考慮到係設計唔細心，一係加吹風機、加大字告示，撥乾淨再洗手，一係改去水嘅設計」、「就算唔係𢳂水，玩完沙洗手都好快會塞啦，design fault（設計錯誤）多過係人為因素」、「你有無見過沙灘會用呢種盆俾人洗手？多數就咁整個水龍頭沖落地就算」。有網民則指出，「根本嗰啲沙應該不是畀小朋友玩，沙作用應該保護小朋友跌親減低受傷的機會」。