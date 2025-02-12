最貴教訓！逾$9000名牌外套機洗後「大縮水」　泰女呻：適合狗穿

不少女士都喜愛買各種奢侈品牌的服飾，但要仔細留意保養方法！泰國有女子將一件要價4萬泰銖（下同，約9,150港元）名牌外套放到洗衣機進行清洗，事後卻驚見外套「大縮水」，尤如變成童裝，不但「衣不稱身」，當她將手伸進衣袖裏，僅僅套到前臂位置便已被卡住，根本無法再穿上。加上她購入後只穿過5次，故崩潰形容「最貴的教訓」，又笑稱「現在可能更適合給狗穿」，惹來網民熱議。



泰國有女生將1件要價逾9,000元的名牌外套放到洗衣機清洗，外套事後「大縮水」，如變嬰兒服。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

逾$9,000名牌外套放洗衣機清洗 洗後驚見「大縮水」

綜合泰國媒體報道，當地有女子Nuna近日於TikTok帳號「nornor_nuna」上傳影片，分享她將一件要價4萬泰銖、由意大利奢華時尚品牌Gianni Versace（范思哲）生產的外套，直接放到洗衣機裏清洗，事後卻驚見外套「大縮水」，讓她哭笑不得，直言「最貴的教訓」。

外套由原本成人尺寸 「縮水」如變嬰兒服

從Nuna上傳的2條影片顯示，她當時於洗衣機拿出來自Gianni Versace的粉紅色外套，並將外套掛在衣架上，可見原本1件正常成人尺寸的外套「大縮水」，變得尤如童裝一樣。

事主Nuna將名牌外套放到洗衣機內清洗。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

事後驚見外套「大縮水」，彷彿由成人尺寸變成嬰兒尺寸。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

事後驚見外套「大縮水」，彷彿由成人尺寸變成嬰兒尺寸。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

事主崩潰：現在可能更適合給狗穿

另一影片看到，她將外套放在自己身前，明顯「衣不稱身」，之後她又嘗試將手伸進衣袖裏，可是僅僅套到前臂位置便已被卡住，根本無法穿上。由於這件外套她只穿過5次，故崩潰喊道「這件昂貴的Versace外套，現在可能更適合給狗穿」。

Nuna將外套擺在自己身前，明顯「衣不稱身」。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

她嘗試將手伸進衣袖卻被卡住，故笑稱「現在這個尺寸可能更適合給狗穿」。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

她嘗試將手伸進衣袖卻被卡住，故笑稱「現在這個尺寸可能更適合給狗穿」。（「nornor_nuna」TikTok影片截圖）

網民笑：這下變成限量版童裝了

影片曝光後瞬間掀起網民熱議，有人指出奢侈品牌衣服的正確清洗方法，「奢侈品牌的衣物通常不能機洗，尤其是針織材質，只能乾洗」，否則很容易縮水或變形，並建議她送去專業洗衣公司，看看能否讓外套恢復原貌，又笑稱「這下變成限量版童裝了」。

片主強調影片並非惡搞 感嘆：最貴的洗衣教訓

惟有留言質疑Nuna為拍攝影片，特意做出吸引眼球內容。Nuna事後則強調，影片並非惡搞，外套的確是「縮水」至無法穿的地步，亦因此感嘆「這可能是我洗衣最貴的一次教訓」。

Nuna過往曾穿上該件外套外出打卡拍照。（「nn.nunaa」Instagram截圖）

（綜合）