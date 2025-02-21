九巴貴客大聲播片　開咪勸止不果　司機寸爆反擊KO獲激讚：做得好

乘搭巴士有乘客大聲播片，確實難忍。本港網絡瘋傳1段影片，指九巴豪華巴士P968車廂內有乘客用手機大聲播片，司機開咪要求調低手機音量不果，忍無可忍「寸爆」反擊「KO」，令乘客無奈表示「使唔使咁寸」。



影片引來網民熱議，不少人讚司機「做得好」，「支持車長」、「司機有權咁做！唔like嘅缺德人士愈來愈多」。也有網民認為司機態度不妥，隨即有其他網民反駁「人哋都唔尊重司機，司機做乜要尊重你？」、「用愛感化X客？」。



本港網絡瘋傳1段影片，指九巴豪華巴士P968車廂內有乘客用手機大聲播片，司機忍無可忍「寸爆」反擊「KO」。（示意圖／資料圖片）

乘搭大聲播片 司機開咪勸止

乘搭巴士不應騷擾他人。有網民2月11日（星期二）於本地Facebook群組上載影片，指往灣仔菲林明道的九巴豪華巴士P968下層有「貴客」用手機大聲播片，雖然坐在上層的樓主未有聽到噪音，但司機受到影響，開咪廣播要求乘客「保持車廂安靜」及「調低手提電話音量」。

九巴豪華巴士P968下層有「貴客」用手機大聲播片，司機開咪廣播要求乘客「保持車廂安靜」及「調低手提電話音量」不果。（影片截圖）

廣播無效 司機寸爆反擊KO

見廣播勸喻無效，司機再口講叫乘客不要再用手機大聲播片，直指「再播就唔開報警」，而他可以「慢慢賺補水」。乘客聞言指摘「使唔使咁寸」，司機即回擊「點解咁寸就因為按法例報警處理，多謝你畀到支持我」。之後雙方未有出聲，直至影片結束。

見廣播勸喻無效，司機再口講叫乘客不要再用手機大聲播片，直指「再播就唔開報警」，而他可以「慢慢賺補水」。（影片截圖）

網民激讚司機：做法正確

網民看過影片議論紛紛，不少人支持車長做法，「車長做法正確」、「司機有權咁做！唔like嘅自己買車揸囉」、「應該平時忍夠啲人成日播嘈音」、「司機做得好，遇到刁民咪報警囉」、「作為乘客都要自律，車長要肩負全車人的安全和性命，不必要的噪音影響車長專注，更騷擾其他乘客」、「而家每次坐巴士更有啲X家X大大聲講電話，一係播片嘈X住晒， 缺德人士愈來愈多」。

網民看過影片議論紛紛，不少人支持車長做法。（示意圖，非當事人／資料圖片）

不過亦有網民認為司機態度差，「咁做都係乞人憎做法，乘客同司機都係唔識專重人解決問題」，隨即有其他網民反駁，「人哋都唔尊重司機，司機做乜要尊重你？播咗2次都仲繼續嘈，面就人哋畀，架就自己丟」、「用愛感化X客？」。

巴士播片擾他人屬犯法 可判罰款坐監

根據《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士乘客均不得在車廂內使用或操作任何嘈吵的器具、樂器或任何留聲機、收音機或錄音機而滋擾到任何其他人，在沒有合理辯解下即屬違法，一經定罪，可被判罰款3,000元及監禁6個月。