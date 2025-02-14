單親綜援家庭！癌父離世　大學生兒子︰多謝全港所有前線醫務人員

人生最傷心之事，莫過於與摯親生離死別。有港男在網上表示，稱自己於單親家庭成長，過去十多年都與爸爸相依為命，目前正值大學1年級，爸爸卻罹患肺癌，病情惡化需轉送多間醫院延醫，最終在今年2月11日元宵節前夕離世。在爸爸臨終前的3個月期間，樓主見證到醫務人員一直用心照顧，「每一位醫務人員都好好人，耐心同我解釋爸爸的情況同諗辦法幫我…那一刻，我真正感受到香港的好，香港醫療福利的偉大」。樓主遂發文表示「多謝全港所有前線醫務人員」，更稱決定日後會盡自己能力貢獻香港，「相信這也是爸爸希望見到的」。



網民看到帖文都深受感動，紛紛留言為樓主打氣，「保重」、「感謝有良知醫護」、「節哀順變」、「爸爸見到你咁，應該都會安心」。



樓主一直與爸爸相依為命，惟爸爸患上肺癌，其後病情次惡化，於元宵節前夕病逝。（示意圖/gettyimages）

爸爸病情再惡化 醫護人員盡心照顧

樓主在Threads發文表示，「小弟來自一個單親綜援家庭」，過去10多年來一直與爸爸相依為命，惟爸爸不幸患上肺癌，病情其後惡化，曾在東區醫院留醫，病情穩定後在香港防癌會休養，近日病情再次惡化被送往律敦治醫院。

樓主直言之前「一直都唔知香港有咩好，生活節奏快，讀書壓力大，冇錢寸步難行」，而服務業態度一般，不少人都冷漠刻薄。但過去3個月，樓主親眼見到醫務人員用心照顧爸爸，「每一位醫務人員都好好人，耐心同我解釋爸爸的情況同諗辦法幫我」，相信如果在其他地方，「冇錢早就被人踢出街」，樓主形容「那一刻，我真正感受到香港的好，香港醫療福利的偉大」。

樓主的爸爸在今年2月11日元宵節前夕病逝，，但樓主很感謝全港所有前線醫務人員。（示意圖/資料圖片）

爸爸元宵節前夕病逝 港男多謝醫護人員盡力醫治

雖然最終爸爸於今年2月11日元宵節前夕病逝，「全宇宙最愛我的人永遠離開了」，但樓主仍感謝全港所有前線醫務人員，自己將會聯絡社署求助，為爸爸辦身後事，一定會好好生活，讀到大學畢業，之後會「搵一份普通工作，做一個好人，盡自己普通人的能力貢獻香港。我相信這也是爸爸希望見到的」。

大量網民替樓主打氣，同時同意香港醫護人員既專業又有愛心，「爸爸都係公立醫院醫癌症，公立醫院無論醫生定護士，佢哋都好盡心盡責」、「你好叻好生性，爸爸一定為你感到驕傲同安慰，加油！有咩事要同人講！」、「醫院人員偉大」。

（Threads）