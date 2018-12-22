【果然識嘆】日本瘋傳貓專用吹乾機示範片　主子梳乎樣勁得意

每日替貓主子梳毛是一眾奴才職責！不過每次替牠們洗澡後再吹乾毛髮，其實都頗花時間。日本網民近日在Twitter瘋傳「貓專用乾燥機」示範片，洗澡後把主子放進機內，風扇會吹出暖風助貓毛變回乾爽。不少網民都大讚非常方便，但亦有網民笑言片中的貓似乎陶醉在自己的世界中，「牠好像很滿足」。

日本網民近日在Twitter瘋傳「貓專用乾燥機」的示範片，洗澡後把主子放進機內，風扇會吹出暖風助貓毛變回乾爽。（Twitter片段截圖）

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日本Twitter近日出現一條「貓專用乾燥機」示範片，雖然影片無說明使用乾燥機的細節，但從片中所見，在乾燥機內的貓似乎相當享受暖風吹毛的快感，一臉陶醉的樣子更成為網民焦點。

網民笑言乾燥機外型猶如一部微波爐，不少網民亦大讚片中的貓咪非常可愛，有人甚至表示貓咪樣子與《星球大戰》系列的尢達大師非常相似，「尢達大師是否來了？」

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不過有網民稱機器似乎不太安全，因為要把貓咪放置在一個密閉空間，如果貓咪亂動，就有機會出現危險，並非每隻貓都如片中貓咪一樣「企定定」。有網民更詢問Amazon會否推出一部「人專用」的吹乾機，「很想要一部！」

（Twitter）