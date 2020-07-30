李登輝逝世│政治鐵漢高齡喪子　親抱屍入殮房　為湊大孫女戒煙酒

首位台灣總統兼國民黨主席李登輝逝世，於今日（30日）晚間19點24分在台北榮民總醫院病逝，享年98歲。在政治上予人強硬形象的他，回到家裏卻有鐵漢柔情的一面，他在59歲時面對獨子病逝打擊，為免愛子躺在停屍間「會冷」，他親手抱緊遺體走入殮房；為了代替愛兒把孫女帶大，更決心戒煙戒酒保持健康，「爺兼父職」照顧孫女逾30年，至2015年拖着孫女的手走入教堂，在喜悅淚水中放下心中最大牽掛。

孫女巧巧（中）結婚當日，李登輝明知自己大病未癒，但都要硬撐起身，要親眼見證孫女一生人最幸福的一刻，在各界面前哽咽說了一句「很不捨，但還是要放手」。（獨立媒體影片截圖）

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先不論政治立場，無論何時都挺起腰板的李登輝，給人政界硬漢的感覺，就算60歲高齡承受獨子病逝的打擊，對外亦堅強捱過，然而跟隨李登輝30年的老下屬黃大洲，卻能窺見硬漢在人前隱藏的傷痛，而李登輝從沒有軟弱倒下，挺着還未佝僂的身軀，背上照顧孫女的重責。

台灣媒體人黃光芹於2015年前出版的書作《我的爸爸是總統》，記錄跟隨李登輝30年的前台北市長黃大洲的訪問，據黃表示，1982年3月李登輝獨子李憲文因鼻咽癌逝世，遺下妻子及8個月大幼女李坤儀（小名「巧巧」），「白頭人送黑頭人」之痛令59歲的李登輝極為難過，他為怕兒子躺在停屍台上「會冷」，不顧高齡抱起兒子遺體，一步步走向停屍間，當年抱屍情景，黃大洲形容「這輩子都忘不了」。

政治立場或各有不同，但為父者喪子之哀傷卻是人皆明瞭，有指當時官場及民間都有共識，在李登輝面前，都盡量避免再次提及已逝的李憲文，免觸及其內心深處最痛傷口。

愛子逝世後，李登輝決心「爺兼父職」，將所有愛轉移到孫女巧巧身上，他曾在訪問中指着放在辦公室內孫女的照片說：「我戒煙、戒酒，都是因為她！」為了能有更多時間照顧年幼喪父的孫女，這位爺爺特別珍惜身體，要盡力保持健康，多活些日子。

2015年12月，李登輝傳因中風身體轉差，甚至有傳媒形容他一度與死神搏鬥，惟為了見證孫女巧巧結婚，已年屆九旬的李登輝仍硬撐抱病出席，堅持要親眼看到孫女一生中最幸福的一刻，他在鏡頭前哽咽地說「很不捨，但還是要放手」。

一代政界巨人在政治上從沒有一刻放手，惟卻帶笑的放手，讓孫女飛起來擁抱幸福。當年更有媒體形容，巧巧獲得幸福，可說是撫平了李登輝喪子的傷痛，彌補了他人生的重大遺憾。

（綜合）