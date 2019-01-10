駛過跑馬地墳場車門被開　「鬼故女王」：咪搞我，聽日仲要返工！

八十年代嚇壞一代人的「鬼故女王」張宇，單靠營造氣氛，零鬼影已令書迷膽顫心驚，她原來也曾遇似是而非的恐怖經歷。她指一次深夜駕車駛經跑馬地墳場，後座車門「啪一聲」疑有人上車，心驚下高叫搭順風車可以，但「咪搞我，聽日仲要返工」，後來駛到金鐘附近殮房才送走不速之客。

張宇曾於駕車途中，突然聽到後座車門「啪一聲」開了門，但望向倒後鏡時，卻沒有映照出任何東西，疑似撞鬼。圖為示意圖。（Getty Image)

「鬼故女王」張宇寫作鬼故多年，透露曾在深夜駕車途經跑馬地墳場時，疑遭「鬼」纏上其車。（溫嘉敏攝）

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被封「鬼故女王」的張宇， 80年代末起逐漸減產，但無損書迷對其著作熱愛，她字裏行間鬼影幢幢，以文字與靈界打交道，張宇稱相信冥冥中有主宰之說，更大爆她其實也曾有一次疑似撞鬼經驗。

張宇回憶當時還在電視台做資料搜集工作，下班時已是深夜，同事之間習慣此時去打牌（麻雀）吃夜宵。她其中一次食完宵夜後，駕車途經跑馬地公眾墓場時，突然聽到後座車門現異聲，「啪一聲，好似有人開門上咗車咁」，但看倒後鏡卻看不到有異樣。

張宇表示，雖然當時疑似「撞鬼」，但也只好壯着膽在車內大叫道「坐順風車可以，但唔好搞我啊！聽日仲要返工㗎」。（溫嘉敏攝）

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張宇表示當下心驚驚，也不敢轉身望向後座，只能壯着膽大叫：「大佬！坐順風車就得，遊車河就幾大都唔得，我聽朝要返工㗎！唔好搞我！」說畢她即專心駕駛，當駕至昔日金鐘「美利兵房」（軍營）門口時，後座車門突然再有「啪一聲」，就如有人開車門下車，此時她望倒後鏡，仍然看不到什麼，對於這次似是而非的靈異經歷，她只能安慰自己讓別人搭了一次順風車，若無其事繼續開車回家。

張宇難忘當時的詭異氣氛，直指這其實也是她一直以來的寫作要訣，就是以文字營造恐怖氣氛，而非具體寫出血腥恐怖的描述，「最重要係你帶出啲嘅嘢，能夠說服到讀者」。

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