防非洲豬瘟　台截走私內地快艇　檢304隻蜜袋鼯BB依例人道毀滅　

台灣又發生走私活體動物的事件！海巡署金門岸巡隊11月12日凌晨在馬山海域岸際攔截一艘未經許可出境的中國內地快艇，於是登船盤查發現到5箱裝有活體動物的箱子，仔細清點後共有304隻蜜袋鼯，市值約45萬元新台幣（折約11.2萬港元）； 由於為了避免動物傳染病，因此304隻全數依規定由防檢局執行「人道處理」，而船上企圖走私的嫌犯也被依違反《野生動物保護法》等罪嫌移送法辦。 報道：姚崇仁（台灣動物新聞網）

金門岸巡隊隊長吳建冠表示，由於近日非洲豬瘟疫情延燒，岸巡隊不分晝夜加強海巡巡察的工作杜絕疫情傳入，然而11月12日凌晨3點指揮部雷達在金門馬山海域發現一艘可疑船隻，並通報多功能巡緝艇前往了解狀況，經確認可疑船隻為內地快艇（編號南石033）後隨即登船盤查。最後在船上找到2名男性船員，並實施身分查核，其中1名為蔡姓大陸人民，另1名則是王姓台灣人，此外船上還載著5大箱裝滿活體動物的箱子，打開一看發現是大約手掌大小、常被當作寵物飼養的「蜜袋鼯」，且數量多達304隻。

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偵訊時王姓嫌犯向岸巡人員供稱，這批走私蜜袋鼯都是先在台灣進行人工繁殖，再利用空運方式送到金門，最後僱用大陸漁船載往對岸，當寵物出售賺錢，總市值約45萬新台幣（約11萬港元）。訊問後依違反《國家安全法》、《入出國及移民法》及《野生動物保護法》等罪嫌移送金門地檢署偵辦。

模樣可愛的蜜袋鼯常被當作寵物飼養（點圖放大）↓↓↓

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至於船上304隻蜜袋鼯，根據《動物傳染病防治條例》規定，發生走私活體動物時，防檢局金門檢疫站就會啟動防疫機制，通報金門縣動植物防疫所利用符合動保法規定的「人道銷毀」作業，並將船上消毒預防傳染病。

由於走私活體動物事件頻傳，防檢局金門檢疫站也呼籲民眾，運送任何動物回到台灣或是從台灣到世界各地一定要遵循合法管道，進行隔離檢疫，否則一被查獲後，被認定為走私活體動物就會害得無辜的動物被執行安樂死。

【本文獲「台灣動物新聞網」授權轉載，原文：走私304隻蜜袋鼯被逮 全依規定安樂死】