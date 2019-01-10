《迷離境界》30年後再出復刻版　書迷讚張宇：寫出人性陰暗最恐怖

以靈異小說《迷離境界》為人熟知的張宇，與著名畫家董培新共諧連理多年，兩人一個寫一個畫合作無間，張宇今年推出《迷離境界》複刻版，丈夫即出山為妻畫插畫，令書迷甚感懷念。若論本地鬼故界，張宇的女王地位當之無愧，忠實書迷大讚其鬼故恐怖感不止於文字，在靈異外所刻劃的人性陰暗更令人心寒。

「鬼故女王」張宇以筆名寫作多年，現實中真名為「周恆」，是著名畫家董培新太太。（溫嘉敏攝）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

縱橫靈異小說領域多年的張宇，為著名畫家董培新太太。兩人自70年代於小說刊物《環球文藝》工作期間便有合作，一個擔任主編寫連載小說，另一位則包辦書刊封面、插圖、版面設計以至廣告等，可算是流行文學上的一對好拍檔。他們後來移居加拿大後逐漸減產，令不少忠實書迷望穿秋水。

今年張宇受邀出版其名作《迷離境界》的複刻版，董培新當然出山再為妻子繪畫新書封面與插圖。張宇笑言丈夫「係無得揀嘅情況下，『被迫』幫手」；現今世代賣書極難，她也笑言「好懷疑而家仲有無人咁好耐性，拎住本書嚟睇」，稱新書能做到收支平衡已很不錯了。

著名畫家董培新早期在《環球文藝》工作時，便有為張宇的連載小說，包辦封面、插圖等美術工作。（Youtube「TeamZup」影片截圖）

+ 7 + 6 + 5

張宇的忠實書迷就以實際行動去表達支持，她早前舉行簽書會，吸引大批書迷到場，有兒時追看張宇小說的女讀者表示，小時候看其鬼故事會「驚驚哋」，除故事寫得好，極配合氣氛的插圖也令恐怖感增加。她形容張宇鬼故的恐怖感並不止於文字描述，更多來自其在「故事推向、書中人嘅悲慘結局」中的功力，對當中透出的人性陰暗，更感觸動。

今年張宇受邀出版鬼故事《迷離境界》複刻版，終讓書迷得見她與丈夫董培新再度合作。（溫嘉敏攝）

有男讀者表示少年時期開始追看張宇撰寫的鬼故事，一追便是數十載，至其封筆沒機會再追看，惟一直難忘其以時事作為鬼故事題材的風格，稱「嗰個年代啲鬼故多數純驚訝，好少似張宇咁會涉及社會時事」，讚其別樹一幟。

他更以張宇的《方魂》為例，稱「其實故事內容已經唔係好記得，只記得結局係個鬼魂最後被坦克車壓到四四方方……」他指當時這結局令他有很大震撼，亦成功製造出不寒而慄的氣氛，實為鬼故中少見。

場地提供：森記圖書公司