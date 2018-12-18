【慎入】水泥袋飛墜如炮彈　馬爾代夫女童遭擊中　苦撐一日終不治

工地危險，橫禍一旦飛來實難走避，馬爾代夫首都馬利(Malé)周日（16日）就發生一宗悲劇，一名7歲女童隨父母逛街購物期間，路過一棟10層高大樓的建築地盤，突然一整袋水泥從天降把她擊中，昏倒在飛揚的泥塵中，緊急送院搶救，經過2次手術後，延至周一（17日）終告不治。

事發在當日上午約10時半，工人準備將水泥袋抬上6樓卻不慎脫手，水泥袋飛墜，擊穿下方的安全網並裂開，激射的水泥剛好打中女童，待塵埃落定，女童已昏迷不醒，民眾立即把她救起送院；醫生檢查後發現女童內臟嚴重受傷，身體多處骨折，兩度接受手術後情況仍然危殆，要在深切治療部靠儀器維持呼吸，至周一下午宣告身亡。

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當局暫停發出動工許可

據稱，女童父母皆是來自孟加拉的醫生，一家人住在在馬爾地夫尼蘭多島（Faafu atoll Nilandhoo），趁假日到馬利購物，詎料禍從天降。涉事地盤已被下令停工，建築公司「W Construction」遭巿議會指控沒有獲得動工許可，但遭到否認，建築公司同時強調會負起相關的賠償責任，對今次事故感到遺憾。

事件引起公眾關注地盤安全，當局已暫停發出動工許可，總統索利赫（Ibrahim Mohamed Solih）下令即時檢視工地的安全措施，以及巡查首都所有建築地盤，以保障工人及公眾安全。