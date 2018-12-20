睹女童猝死感覺難受　俏警花籲公眾體諒執勤時「唞啖氣」

英國西約克郡女警亨特（Jade Hunter）上周六（15日）在Twitter發表了一則貼文，講述最近一次出差目睹一名3歲女童受盡痛苦，最後死於心臟驟停（cardiac arrest），當時她只能無助地在旁看著醫護人員施救，心情很難受；亨特藉此說明警察工作壓力巨大，會受情緒影響，且並非只是一味負責捉賊，希望公眾體諒，日後在咖啡店見到警車也不要胡亂指警員在「偷懶蛇王」；不少網民看到後紛紛留言表達支持和同情。

亨特在Twitter上寫道：「昨晚我和5名同事接到一宗一名3歲女童心跳停止的報告，救護車抵達現場，他們努力救人及表現專業。不幸的是，她（女童）沒有支撐過來，我向她的家人和朋友致以最深切的慰問」。

女警亨特上周六（15日）在Twitter上發表的一則感言。（Twitter圖片）

籲勿胡亂猜測警員「偷懶蛇王」

亨特繼續寫道：「像這樣的工作特別難應付，我不能想像她的父母和兄弟姊妹所面對的痛苦。作為警員，並非只是負責追捕罪犯，而許多人都不知道我們要處理這樣的工作」。

亨特呼籲公眾體諒警察面對巨大工作壓力，就如同一般人一樣情緒有時會過度緊張，「所以下一次如果你在咖啡店或快餐店停下時看到幾輛警車，請不要po上網，認為我們是在『喝茶休息』或『偷懶蛇王』。你不會知道我們剛剛接到和處理了甚麼狀況，有時我們需要5至10分鐘去重整思緒。公眾安全是我們要優先考慮的，而這樣的工作之後我們馬上要再處理下一個情況。我們都只是普通人，請不要因為情緒問題而處罰我們」。

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不少網友都被這番感言打動，紛紛表達支持和同情，「這樣的工作後的確需要休息一下再繼續，沒有人能質疑，希望你感覺好點」、「完全同意，有時民眾不明白其實警察也是人。我常常看到警察排隊買食物，但我不覺得討厭，你休息一下無可厚非」；但也有人認為作為一名警員要明白這是預期中要面對的，「不要利用那個既可怕又令人心痛的時刻，去強調警員休息是合情合理的」。