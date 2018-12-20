消防員一生見盡生死百態，雖經過時間洗禮後或漸對生死麻木，惟部分經歷卻令人非常心酸，過多久也難平復。有男網民在討論區講述朋友的退休消防員爸爸的經歷，分享其工作時遇到的特別案例，除親眼目睹小孩被燒死，更遇過一名車禍傷者，在毫無痛苦下斷氣的畫面，令人不禁鼻子一酸。帖文上載短短兩日，已吸引近3000名網民讚好，紛紛大讚樓主分享的內容夠高質，樓主亦不時更新故事，惹來大批網民追故。

消防員除救火後，也要救出車禍被困的傷者。（資料圖片）

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一篇「『真人真事改編』睇過過千種死法嘅消防員」的帖文，近日在連登討論區引起極大迴響，樓主指朋友的爸爸是退休消防員，平時不時跟他們分享工作經歷，當中有恐怖、搞笑、震撼、遺憾等，其中一次，卻令人感到人命的脆弱。

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有網民在連登討論區發文，以朋友爸爸的經歷，分享消防員工作時遇過的特別案例，引來大批網民熱議。當中一宗車禍的經歷，令人感受到人的脆弱。（連登討論區截圖）

樓主表示有次世伯接到通知，是一宗交通意外，傷者當時已被「欄腰斬住咗」，但不覺得痛，「仲好開心話佢自己撞車居然冇事」，惟現場的消防員卻從後方發現其下半身已經徹底碎裂，基本上已九死一生，為不影響其他正在搶救的傷者，消防員聲稱只要他深呼救便能獲救，可惜「一搬開架車嗰吓，佢叫都叫唔出就死咗」，令人不禁慨嘆人的脆弱。

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另外，亦有一名相信是消防員的網民分享心酸經歷，他稱當時接到通知有人燒炭，到現場爆開房門後，發現一男一女拖住手睡在床上，即場證實死亡，遺下兩名年幼子女。他憶述當時年約6至8歲的死者女兒，由不知發生什麼事到爆喊，其10歲左右的哥哥則抱實妹妹，「（哥哥）想喊但好似知道自己唔可以喺個妹面前喊」，不停強行忍住淚水，更非常冷靜地回答他的問題，令他感到極度痛心。事後發現死者因為生意失敗，一時看不開才走上絕路。

（連登討論區）