【陽關道】涉跑馬地紙盒藏屍案謀殺罪成　歐陽炳強由喊冤變認罪

發生於1974年的跑馬地紙盒藏屍案震驚全港，事隔44年，近日在Netflix播出的港劇《陽關道》以香港3宗謀殺案為藍本，當中亦包括了跑馬地紙盒藏屍案。據當年傳媒報道指，16歲少女卞玉英失蹤一夜後，被發現置於跑馬地路邊的紙盒內，全身赤裸及有多處瘀傷，乳頭被割及陰毛遭燒焦，處女膜仍完好，相信是被勒斃，而死前曾被虐打。此案是香港開埠而來首宗無目擊證人、無認罪口供、單憑科學鑑證而定罪的謀殺案。 案中被告歐陽炳強於1975年因謀殺罪成被判死刑，有人認為死者沉冤得雪，但亦有人指案件有疑點，有機會是錯判。在眾說紛紜下，歐陽炳強的妻子張金鳳仍為丈夫四出奔走，3次提出上訴，最後更上訴至倫敦樞密院，但屢戰屢敗法庭維持原判，歐陽炳強4度被判死刑，隨後獲港督赦免改為終身監禁。歐陽炳強由堅稱無辜，到1997年改為認罪申請有條件假釋，至坐獄28年、於2002年終步出監獄。他出獄在「釋放後監管期」數年內來並無犯錯，故可真正獲得自由，而他於2014年曾在網上節目改口指「第一單科學鑑證一定要做死我」，又暗示自己是清白，因想假釋而迫於無奈認罪。

歐陽炳強接受網上節目《東頭灣道99號》獨家訪問時，暗示迫於無奈認罪，以清白之軀換取自由。（網上節目《東頭灣道99號》影片截圖）

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1974年跑馬地紙盒藏屍案疑點︰

1. 歐陽炳強的西裝纖維、女死者身上的紅膠片及字條物質，並非獨有

2. 警方只鎖定歐陽炳強一人，未有索取其他人的衣物樣本作化驗，偵查工作欠全面

3. 法醫報告顯示女死者臨死前曾極力掙扎，有機會在兇手留有抓痕，但歐陽炳強身上沒有傷痕

4. 保安員證實歐陽炳強於1974年12月17日大約凌晨零時返回柴灣寓所，當年交通並不發達，如他行兇後先返家露面，製造不在場證據後再拆返跑馬地處理棄置事宜，似乎並不容易

5. 女死者致電舊同學陳彬彬時，背景傳出雜聲，未知她是在何處打電話，但安美閣樓並不嘈吵

6. 即使案發現場是安美閣樓的工場，但歐陽炳強不知道工場密碼

7. 夜校點名簿不知所終，警方未有調查是否與謀殺案有關

8. 卞玉英失蹤當天，離家前曾接聽過2個電話，警方未有查證是否與兇案有關

9. 卞玉英死前3小時曾進食過，用膳時間、地點、是否與其他人進食，警方均未有跟進

10. 歐陽炳強獨自在雪糕店當值，難以抽空殺人棄屍

（綜合當年傳媒報道及近年網台主持人質疑）

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港產劇《陽關道》以香港3宗奇案為藍本，其中一宗是「跑馬地紙盒藏屍案」，劇集會於Netflix播放。（《陽關道》劇照）

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歐陽炳強多次上訴，但屢戰屢敗法庭維持原判，4度被判死刑。（網上節目《東頭灣道99號》影片截圖）

基於案件的種種疑點，歐陽炳強第一次被判死刑後，妻子張金鳳不斷為丈夫尋求法律協助，希望洗刷他的冤情，可以盡早一家團聚。至1976年，案件獲法庭受理發還重審，但同年5月19日及8月7日先後維持原判，歐陽炳強一度在法庭大呼「法庭雖判我有罪，但我內心是無罪，這件事是警方冤枉我」。案件終極上訴至倫敦樞密院，但同年12月9日「一錘定音」判歐陽炳強有罪，第4次判他死刑。即使面對翻案無望，歐陽炳強仍稱「我無做過對唔住良心嘅嘢，唔應該受到懲罰」。由於當時英國已廢除死刑，歐陽炳強獲得港督特赦為終身監禁。當案件「大局而定」，妻子要求離婚，兩人於1981年正式結束夫妻關係。

由於歐陽炳強一直堅稱無辜，故被認定沒有悔意，每次假釋申請都失敗告終。不過，歐陽炳強於1995年在赤柱監獄一個頒獎典禮中，因在獄中讀書成績優異，被安排公開露面接受傳媒訪問時，曾說「一失足成千古恨，回頭已是百年身」，暗示對過去所做的事有悔意，至1997年，歐陽炳強承認殺人及申請有條件假釋。

歐陽炳強2002年獲「有條件監管令」假釋，在懲教所人員的陪同下公開露面，首次乘搭地鐵，引來大批傳媒追訪。（資料圖片）

約5年後、即2002年9月11日，歐陽炳強獲得「長期監禁刑罰覆核委員會」批准「有條件監管令」假釋，隨後2年一言一行仍然受到監管，若被發現行差踏錯，很大機會重返監獄。歐陽炳強獲得假釋後在懲教所人員的陪同下公開露面，引來大批傳媒追訪，記者們爭相問的第一句是：「當年你有冇殺過人？」歐陽炳強輕聲回應：「唔好意思，我出咗嚟，案件已成句號，我有生之年都唔想再提呢件事。」亦指「我喺入面28年，被判終身監禁，𠵱家時下年輕人可以喺出面接受正統教育，我真係好羨慕」，他更語重心長勸告年輕人「唔好誤入歧途，終身監禁定義係坐到死，唔一定可以出返嚟」。其後他改姓埋名，和另一名女子結婚。

正當外界以為案件會以歐陽炳強認罪假釋為結局落幕之際，至2014年，歐陽炳強接受網台節目《東頭灣道99號》獨家訪問，他稱「第一單科學鑑證一定要做死我，第一單唔衰得，一衰得，以後科學鑑證就唔成立」，意指當年警方由於使用科學鑑證受到壓力，所以務求令他入罪，以證明科學鑑證有效，從而獲准日後可以繼續使用。他又說「喺法庭，法官（向陪審團）話判有罪又得，判無罪又得，兩樣都得」，暗示審判結果只是五五波，但最終被判有罪。

歐陽炳強接受網上節目《東頭灣道99號》獨家訪問時，暗示迫於無奈認罪，以清白之軀換取自由。（網上節目《東頭灣道99號》影片截圖）

歐陽炳強更指，「自己喺裡面（監獄）諗諗下，日日生存係裡面為乜嘢呢？都係想有一日返出嚟，一日唔認，一日無得返出嚟，直到死為止，咁係兩者之間，我掙扎咗好耐，唯有想見下呢個世界，咁咪認囉」，暗示迫於無奈認罪。

這一個獨家訪問令案件再度受關注，「跑馬地紙盒藏屍案」不少疑團至今仍然未解，到底歐陽炳強是演技高超的殺人真兇，還是本港其中一宗冤案，外界至今仍有不同看法。