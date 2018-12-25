【陽關道】淘大花園無屍兇案　無法證無目擊者　董事殺情婦罪成

集合懸疑、驚慄、血腥等元素的港產劇《陽關道》，成為第2套於影視平台Netflix播放的港劇，該劇以1974年跑馬地紙盒藏屍案、1984年伊利沙伯大廈花槽雙屍案及2011年淘大花園無屍兇案為藍本，令有關案件再受關注。其中淘大花園無屍兇案，已婚金融公司董事涉嫌於「私竇」單位內殺害四川情婦，其後再毀屍滅迹。警方經2年深入調查，終憑環境證供鎖定疑犯，成為本港首宗「無屍體、無法證、無目擊證人」入罪的謀殺案。

死者秦嘉儀原於家中掛有數張大照片，惟陳文深於案發後曾清空單位，警方輾轉追查到裝修公司才能找回相關證物。（資料圖片）

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要數香港奇案，2011年發生的淘大花園無屍命案必定榜上有名，案中女死者為33歲秦嘉儀，又名「阿梅」，祖籍四川，出身於農民家庭的她僅有小學學歷，17歲時到深圳打工，其後與一名香港貨車司機結婚，於2006年來港生活。惟丈夫嫌棄秦未能生育，兩人其後離婚，秦輾轉到夜總會任女公關，藝名「KK」，其間結識了當時已婚並育有兩名子、時任國泰君安融資證券公司董事的陳文深。

淘大花園女子秦嘉儀被殺案，法庭審訊期間，警方把大量證物搬到庭上，被告陳文深最終因環境證據被裁定謀殺罪成。（資料圖片）

陳與秦交往甚歡，更對她的不幸遭遇由憐生愛，每次到夜總會亦會找她，兩人相識一年才首次到時鐘酒店「開房」，於2008年發展婚外情。翌年陳不忍秦居於劏房，豪擲149萬元以女方名義購入淘大花園一單位供其居住，每月給她約8000元「家用」，並為她購買人壽保險以表愛意。兩人曾經相當恩愛，甚至以對方的生肖作暱稱，分別喚「阿牛」及「豬豬」。但至2011年3月，當時38歲的陳文深被姓張妻子揭破外遇，張更與秦「正面交鋒」，發短訊要求秦「面對及了解事情」。

兩女以短訊對罵，言詞相當尖銳，而丈夫婚外情曝光後，張曾兩度自殺，並須服用抗抑鬱藥。陳為保婚姻，決忍痛與秦分手，秦當時曾稱「知道會有咁嘅一日」，但要求陳不要分手，承諾可減少見面。

案中死者秦嘉儀的胞兄秦群表示，妹妹於2011年10月失去聯絡，3個月後他到港尋妹不果決定報警。（資料圖片）

秦其後日漸消瘦，情緒非常波動，更經常借酒澆愁，陳擔心她會自殘，答應繼續見面，但兩人多次因瑣事爭吵，秦更試過出手打陳。同年9月，秦曾於淘大花園單位擬爬窗自殺，陳即時阻止並安慰稱「你咁跳咗落去，間樓唔值錢㗎」，秦聞言則笑着回應「你都黐線，講啲咁嘅嘢」。陳當時懷疑秦情緒有異，為她預約進行心理輔導，及後秦確診患上嚴重抑鬱症。

2011年10月，向來會時致電回鄉的秦與家人通電話後便失去聯絡，其在港友人曾登門訪問，但未能找到她；秦的兄長3個月後來港尋妹不果，於是報警，但一直無任何消息。警方於2012年3月發出秦的相片尋人，至4月認為秦女失蹤有可疑，案件交由重案組接手，惟一直無發現秦的屍體。

友人：秦嘉儀的生前好友滑梅作供時曾指，得知秦與陳感謝出問題，並留意到秦情緒因而受影響。（資料圖片）

探員曾到秦居住的單位調查，但單位已被清空，窗戶亦緊閉，除了鋅盆底座有三條相信屬於秦的頭髮外，屋內沒有任何血迹或損壞。警方其後翻查閉路電視片段，發現秦於2011年10月5日返回淘大花園寓所後便沒再外出，懷疑她可能遇害。綜合證據後於，警方翌年首次以謀殺罪拘捕陳文深，但他堅決否認殺人，律政司研究後亦認為證據不足，警方只好將他釋放。

經過近2年半的深入調查，探員會見了超過300人，向包括大廈管理員、住客及秦的一眾親友等錄取口供，鑑證科警員及政府化驗師亦多次到秦的住所蒐證，最終以「排除法」鎖定只有陳一人有可疑，遂於2014年3月再次拘捕陳，正式落案起訴他一項謀殺及一項非法處理屍體罪。

無屍命案沒有法證或目擊證人，只能以環境證供入罪，破案關鍵在於淘大花園當時剛好更換了高清閉路電視系統，令陳及秦的進出紀錄意外獲保存。（資料圖片）

根據淘大花園的閉路電視片段，秦於2011年10月5日返回寓所後便沒有再露面，而陳於翌日上午曾到訪，逗留個多小時後獨自離開，前往附近店舖購買大型真空袋、除臭劑、膠手套、一盒內含螺絲批的工具箱及4卷保鮮紙後再折返單位，並於之後一天再次上門，逗留一會後以手推車推走一個打側擺放的巨型尼龍袋，由停車場入口離開大廈，過程中陳表現甚為狼狽，顯示袋內物品具一定重量。他將尼龍袋放上私家車後，便駛往將軍澳方向。

以恐怖懸疑作賣點的《陽關道》，是影視平台Netflix第2套播放的香港電視劇。（《陽關道》劇照）

陳在兩天後將私家車送往清洗，並聯絡任職裝修的友人，要求對方在兩天內清空單位內所有傢俬雜物，聲稱自己要向妻子證明已與秦「斬纜」，更提議將單位租予友人。

警方同時追查陳的公司電話錄音，發現他於推算案發日後，曾3次致電秦的手機，但每次接通時，背後都同步有電話鈴聲或震動聲音響起，懷疑他試圖製造秦仍在生的假象。警方調查亦發現，陳於案發後向秦的友人隱瞞曾見過死者，聲稱自己沒有單位鎖匙，並曾用秦的手機發短訊予其友人稱已返內地。

以恐怖懸疑作賣點的《陽關道》，是影視平台Netflix第2套播放的香港電視劇。（《陽關道》劇照）

時任暫委法官司徒冕表示，即使陳無招認控罪，亦無在庭上披露殺人動機及方法、或如何處理屍體，但綜合強烈的環境證供，陪審團裁定秦確實遭陳謀殺。陳文深依例被判終身監禁，成為香港開埠以來首宗「無屍體、無法證及無招認」的謀殺案。法官特別提到，若非案發地點淘大花園E座設有完善閉路電視系統，提供有力環境證供，兇手很可能逍遙法外。

以恐怖懸疑作賣點的《陽關道》，是影視平台Netflix第2套播放的香港電視劇。（《陽關道》劇照）

而當年負責案件的東九龍總區重案組總督察鍾志明亦曾透露，警方追查案件時已是推算案發日後的半年，閉路電視紀錄理應已被刪除，但剛巧屋苑當時更換了高清攝錄系統，且因運作未暢順而出問題，令陳及秦的進出紀錄意外獲保存，更成為了破案關鍵。

案件於事發6年後，即2017年再審，陳文深於庭上突改口承認誤殺，並詳述殺人及棄屍過程，惟未有改變結果，他再次被判謀殺罪成，依例判囚終身。