【真人真事】消防尋吊頸者不果　天光發現近在眼前　條脷仲要……

消防員涉獵的工作範圍甚廣，除大眾認知的救火、天災救援、拯救小動物等等，還要應付突如其來的「恐怖事件」。日前一名網民在討論區發文，借朋友的退休消防員爸爸的經歷，分享消防員工作時遇到的特別案例，繼解釋應如何將浮屍拖上岸、曾親眼目睹小女孩被燒死後，樓主亦分享世伯一次關於處理吊頸案件的恐怖經歷。

日前一名連登仔借朋友的退休消防員爸爸的經歷，分享他在工作時的所見所聞，其中一單吊頸案令人毛骨悚然。（Getty Images）

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在近日熱爆的「『真人真事改編』睇過過千種死法嘅消防員」帖文中，樓主稱朋友的爸爸是名退休消防員，不時跟他們分享以往工作時的所見所聞，除曾經親眼目睹小孩被燒死、肥仔坐爆馬桶、應如何拖浮屍上岸等，樓主亦有分享一單恐怖案例。

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當日世伯接報後，到場發現是「搵屍」，結局過程相當恐怖。（連登討論區截圖）

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他稱當時世伯接到通知，但因出發前系統廣播不會交代清楚事件，消防員到達現場時，才知道有人吊頸自殺身亡，需要找回屍首，因當時正值晚上，現場燈光不足，一行人找遍整個場地不果。直至天亮時，世伯在外出找廁所，詎料隨太陽升起，「啲光照入嚟發現眼前唔夠5cm有條長脷」，該吊頸身亡的死者正正在他面前，「嚇到我向後跌！」

不少網民見狀，紛紛驚呼恐怖，但「又要驚又要睇」，更着樓主分享更多消防恐怖見聞。而帖文上載短短2日，已獲近3000名網民讚好，更有大批網民大讚樓主分享的內容夠高質。

（連登討論區）