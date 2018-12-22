【寶貝智多星】麥哥里高堅現身Google廣告　8大經典場面返晒嚟！

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數到聖誕經典電影，《寶貝智多星》（Home Alone）一定是大家的集體回憶，原來距離第一集於1990年上映，一眨眼已過了28年，今年聖誕Google Assistant新廣告竟邀請電影主角麥哥里高堅（Macaulay Culkin）特別演出，重現戲中經典場面！今年38歲的麥哥里依然鬼馬十足，廣告中的他與小時候無異，令網民驚喜萬分，大呼「回憶返晒嚟」。

今年Google Home的新廣告邀請《寶貝智多星》電影主角麥哥里高堅（Macaulay Culkin）主演，在廣告重現戲中經典場面。（YouTube片段截圖）

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麥哥里高堅最近被Google邀請拍攝新一輯「Google Home」廣告，並於聖誕前夕在其官方YouTube頻道發布。今次廣告的故事叫「Home Alone Again」，內容與「Home Alone」一樣，長大成人的Kevin再次被家人遺忘在家，要獨自過聖誕，Kevin更在電視前吃雪糕、裝飾聖誕樹，甚至一人獨享晚餐等，長達1分鐘的廣告重現戲中8大經典場面，勾起不少粉絲的回憶。

不過今次與電影不同的是，兩名笨賊沒有現身，取而代之是Google Home產品，當Kevin大叫「Hey Google」，以聲控方式呼喚智能助理，Google Assistant就會替Kevin協助處理家中事務，例如顯示當日行程、調較暖氣溫度，甚至連自訂的家居防盜措施都能聲控開啟，非常方便。

Google Home廣告重現《Home Alone》經典場面：
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廣告在美國當地時間本月19日發布，不消2日已有超過500萬人次觀看。Google亦上載拍攝花絮，雖然電影上映至今已相距28年，但現年38歲的麥哥里依然鬼馬十足，保持到當年的爆笑喜感。不少網民留言大讚影片非常有電影感，有人更稱被影片逗笑了，希望麥哥里會演出新一集《寶貝智多星》。

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《寶貝智多星》於1990年在美國上映，麥哥里高堅是電影的靈魂角色，當時他飾演一名在聖誕獨留家中的小男孩，與兩名笨賊鬥智鬥力，爆笑場面深入民心，因此一炮而紅。電影兩年後亦開拍續集，繼續由麥哥里高堅領銜主演，令他躋身成為荷里活一線童星。

（YouTube）

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