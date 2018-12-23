last order才入座　野蠻食客無視關門時間：慢慢食就係唔畀你收工

「阻人收工猶如殺人父母」這金句相信打工仔已非常熟悉，但仍有人帶着「客人大晒」的態度消費，苦了一眾服務業從業員。有餐廳職員於facebook撰文抱怨，指曾遇過食客於last order（最後下單時間）前數分鐘入座，叫了滿桌食物卻只顧聊天。當樓主通知食客餐廳將要關門時，對方竟野蠻揚言：「我哋而家就慢慢食就係唔畀你收工！點呀？」令樓主最終被逼加班，至翌日清晨5時多才可收工離開餐廳。

有任職餐廳侍應的網民發文大呻遇上野蠻客人的經歷，引起同業共鳴。（示意圖，GettyImages）

樓主憶述遇上野蠻客人的經歷，吸引大批網民留言。（fb專頁「西客之道HIspitality Secret」截圖）

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該網民近日在在fb專頁「西客之道HIspitality Secret」撰文，稱在一間小型日本餐廳任職侍應，餐廳一向於晚上11時關門，10時15分則是最後下單時間。樓主表示有次遇到8位食客於10時12分到達，當時身在餐廳的老闆表示仍有時間下單，吩咐樓主招待客人，但自己卻提早離開。

網民為樓主感不值，提供「擊退」阻收工客人的方法。（示意圖，GettyImages）

樓主稱，8名食客點了大量食物，但卻只顧聊天而未有進食，至餐廳關門時間前5分鐘，樓主提醒客人將要「收舖」，不料對方即時變臉，反問「你好趕住收工咩」，又稱「你見唔到我哋成枱嘢都未食過咩？憑乜嘢趕我地走啊」，其後更揚言：「我哋而家就慢慢食就係唔畀你收工！點呀？吹呀？」態度相當野蠻。

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樓主續指，當時並無與該8名食客糾纏，只是於關門時間的半小時後收起所有茶水，詎料食客竟到便利店「買嘢飲慢慢食」。樓主只好無奈致電老闆匯報事件，最終要到翌日清晨才送走客人及收拾好所有物品，「我最後打卡時間係早上5點39分然而5個幾鐘後嘅11點我就要返工」。

網民看過帖文均直指涉事食客「玩嘢」，不少餐廳同業留言提供各個「擊退」阻收工客人的方法，「第一步，熄燈熄冷氣；第二步，定期滅蟲；第三步，報警」，「叫佢哋埋單先，熄冷氣熄燈，慢慢坐啦」，「香港人從來都唔識咩野叫做唔好意思」。

有網民則認為，樓主亦有責任，不應讓食客於關門後逗留太久，質疑他為何不要求對方結帳或阻止客人進食外來食物及飲品，甚至質疑樓主「老作」故事。亦有人關心樓主的過長工時，提醒他若再遇同樣情況，不應勉強上班，「呢啲情況一定不可接住繼續返工，會過勞嚟死㗎喎，餐飲業好辛苦，出咗咩事，你老細唔會養你屋企人，真係無需要用命搏，健康好緊要」。

（fb專頁「西客之道HIspitality Secret」）