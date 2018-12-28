新北市女補習教師連環搭上17歲孿生男學生　家長大鬧：不要臉

女補習教師愛上男學生這不是劇集情節嗎？台灣新北市一名30多歲馬姓女補習教師，去年初和一名男高中生搞曖昧，被對方拒絕後，轉而戀上學生的孿生弟弟，並互稱「寶貝」。學生家長發現後，馬女一度簽署協議不再與孿生兄弟來住，豈料她又私下和孿生弟弟約會。家長氣得跑到馬女的工作室大鬧對方「不要臉」、「上一個17歲小孩」等，令馬女控告對方公然侮辱和誹謗。 然而，新北地檢署認為師生互動關係屬於「可受公評之事」，不會起訴學生家長。而最令台灣網民震驚的，事件的情節與一部講師生戀的日劇有許多相似之處，高呼「真實版《魔女的條件》」。

案件情節令台灣網民聯想起曾紅極一時的日劇《魔女的條件》。（《魔女的條件》劇照）

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30多歲的馬姓女教師在板橋區的補習社任教，去年初喜歡了班上一名男高中生，但求愛遭拒後沒有進一步發展。不過，馬女之後看上了對方的孿生弟弟。今年1月，兩兄弟的母親在弟弟書桌上發現卡拉OK信用卡消費收據，懷疑弟弟與馬女出遊，馬上逼問，結果弟弟默認與馬女約會。

母親馬上發訊息怒罵馬女，馬女也直認與弟弟交住，孿生兄弟父母跑到補習社，要求馬女簽署協議書，不許再與兄弟聯繫。母親原以為斬斷了不倫戀，但4月底，她又在弟弟的房間找出卡拉OK的信用卡消費收據，母子大鬧一場，弟弟憤而離家出走。母親去到馬女的工作室找人，在對方門口「埋伏」，一見到對方就接連大鬧「妳就是狼師（色狼）」、「上一個17歲小孩」、「沒有一個女人那麼不要臉」。馬女認為她的言論極具侮辱性，決定提告。

馬女向孿生兄弟母親以公然侮辱和誹謗提告，但母親辯稱鬧人說話只是一時氣憤脫口而出，沒有妨害馬女名譽。檢察官搜證後發現馬女確有簽署與兄弟斷絕來住的協議，而母親之後發訊息質問馬女，她亦回應了「我自己是很認真的」、「感情我真的沒辦法控制」，證明她承認與弟弟繼續交住。

而從馬女與孿生哥哥facebook訊息紀錄看，二人有曖昧關係，而馬女與孿生弟弟的對話，雙方互稱「寶貝」、「好愛你」，更有擁抱、接吻的照片等，已經超越師生界線，足以證明母親說的「上一個17歲小孩」是基於「有相當理由確信其為真實」。而且，母親是在尋遍兒子不獲，深夜在馬女工作室找到人的情況下，才開口罵人。檢方指，師生之間的互動屬可公評的事，而母親是在長子與馬女發生曖昧關係後，又再轉而與次子交住，才會生氣得罵人，故不作處分起訴。

案件在網上引來熱議，有人直斥馬女不適合再當教師，又有人抱不平，認為學生「差一歲就成年」，心智應已成熟，有權決定喜歡誰。亦有評論認為，先不理師生關係如何，但基於事實亦不等於可以口不擇言，認為檢察官說法值得商榷。

不過，許多台灣網民發現，此案案情和紅極一時的日劇《魔女的條件》相似，故事講述由松嶋菜菜子飾演的26歲女教帥與瀧澤秀明飾演的17歲男學生相戀，又是被百般阻撓。「魔女」出自歐洲中世紀的狩獵女巫事件，喻意劇中主角被世人唾棄。

（綜合）