俄男花園養棕熊　一手餵大「寵物」反被咬死啃剩骨頭

棕熊是極危險的野生動物，身長可達2.7米，體重680公斤，但俄羅斯一名獵人竟把棕熊當作寵物，養在屋後的花園裏，最後牠逃出鐵籠，把「主人」吃得只剩骨頭。

發現骸骨 雪地有血跡

41歲的格里戈里耶夫（Sergey Grigoriyev）是在俄羅斯車里雅賓斯克（Chelyabinsk）的一名獵人，他在4年前救了兩隻小棕熊，後來送走了一隻，留下來的則取名為「愛生氣」（Vorchun）。格里戈里耶夫親手餵食、與之玩耍，漸漸養大了牠。

本月初，格里戈里耶夫的親戚到他家探訪，驚見一頭棕熊在後園徘徊，他們所養的狗衝上前保護主人，讓他們得以駕車逃走；警方接報到場後展開追捕，最終開槍射殺該頭棕熊；警員透露，當時鐵籠打開了，而「愛生氣」表現得極具攻擊性，其後「在上址發現一名男性的殘骸」，雪地上遺有血跡。

格里戈里耶夫親手餵「愛生氣」進食，看似人熊之間建立了深厚情誼，可惜是一廂情願。（影片截圖）

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狗狗護主同被吃掉

「愛生氣」被殺前，還咬死了格里戈里耶夫其中一隻狗和親戚的狗，同樣將牠們啃食至只剩骨頭。其實「愛生氣」已經不是第一次襲擊主人，朋友均勸格里戈里耶夫棄養，但他卻置之不理。

（綜合）