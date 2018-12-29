【驚嚇】台男放捕蚊燈一周　獲大盆蚊屍　網民：祖宗十八代團圓了

蚊，全部都係蚊！如果家中有盆栽或住得靠近郊野，往往會受到惡蚊困擾，有台男為了消滅家中蚊子，買來兩台捕蚊燈，沒想到一周過去，「成果」多到把他大嚇一跳！原來燈內捕獲的蚊子，堆積下來多如一個大茶葉餅，高度密集數量難以估計。網民看到照片後問樓主是否住在田邊山上，笑說：「蚊子的親朋好友祖宗十八代團圓了。」

台男放了兩個捕蚊燈滅蚊，事隔一周後，成果連他自己都嚇一跳。（fb群組「爆廢公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/l7U1Y7t5LO

家中有大量植物的話，就會很容易招惹蚊蟲，就連入冬都會出現惡蚊之類的「不速之客」。台灣有男網民在facebook群組「爆廢公社」貼圖分享，指「不誇張，一周的量，我家門口的兩台捕蚊燈」。從樓主上載的照片可見，蚊子幾乎裝滿綠色滅蚊燈的底盤，取出後的蚊子堆滿盆栽的底盆，一隻隻蚊子的翅膀清晰可見，數量多到瀉了出盆外，高度密集，場面極為壯觀。

捕蚊登 殺死的蚊子多到放滿一個盆栽底盆，估計有逾千隻蚊屍。（fb群組「爆廢公社」圖片）

+ 2

不少網民表示，未點開照片時，還以為盆內的是茶葉或雜草，沒料到卻是滿滿的蚊子，估計最少逾千隻。網民笑稱「感覺可以裹粉炸個香酥脆」、「我替你鄰居感謝你」；有人更笑言「這真的上下180代在這了」，許多人都疑問樓主究竟家住哪裡會有這麼多蚊子，「請問你住哪裡」、「住田邊山上？」。

蚊子惹人討厭，更可能散播登革熱，但有人分享滅蚊「趣事」，「有這麼多蚊子的地方，用捕蚊燈聽電擊聲，一定很療癒」，但亦有人說用過同款的滅蚊燈，效果不是很好，無奈指「我家蚊子比較聰明」。

（facebook群組「爆廢公社」）