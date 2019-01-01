【好人好事】大埔友除夕搭巴士跌銀包　接二連三獲好心人幫助尋回

遺失銀包、電話等隨身物品是麻煩事，一不小心除了帶來不便，更會造成財物損失。有居於大埔的網民昨於facebook發文，稱昨晚乘巴士時不慎遺下銀包，落車後發現時即前往總站求助，途中幸獲熱心市民、車長及站長的幫助，終成功尋回銀包。網民均對樓主的經歷感欣慰，大讚「大埔是好有愛的地方」，並鼓勵樓主向巴士公司表揚相關站長及車長的表現。

有居於大埔的女網民昨於fb發文講述自己遺失銀包後，獲市民及九巴職員熱心幫忙尋回失物的經歷。（fb群組「Tai Po 大埔」截圖）

有居於大埔的女網民昨於fb發文講述自己遺失銀包後，獲市民及九巴職員熱心幫忙尋回失物的經歷。（fb群組「Tai Po 大埔」截圖）

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該名女網民昨於fb群組「Tai Po 大埔」發文，指昨晚7時許從旺角乘搭九巴271線回大埔時，「一上車就瞓，瞓醒見到站即衝落車」，不料落車後發現自己遺下銀包，故即時轉車前往總站尋找。

樓主到達富亨邨巴士總站時向站長求助，在站內每一輛行駛271線的巴士都找過，但仍不見銀包蹤影，「嗰刻真係好唔開心，（銀包）裏面有太多重要嘅野」。此時站長仍盡心幫忙樓主，查看電腦紀錄得知有兩班曾行駛271線的巴士已返回車廠，便給她車廠的聯絡電話，讓她致電查詢，「等兩邊車廠回覆嗰十幾分鐘，真係渡日如年嘅感覺」。

在這段漫長的等待時間，一名正在等車的姨姨得知樓主遺失銀包身無分文，主動給她10元作車費，「不但畀咗十蚊我搭車返去，仲問我夠唔夠，嗰刻好唔好意思咁接收咗」。後來樓主接到回覆，得知銀包被上水車廠的職員尋獲，正當她擔心不知如何前往車廠時，一名車長伸出援手，「不但車我去上水廠，仲臨落車擔心我有咩意外返唔到去，俾咗100蚊我搭的士」。

最終樓主成功取回銀包，沒有造成任何損失，她非常感激熱心幫忙的姨姨、富亨邨總站站長及給予她100元的士車費卻不願留名的車長，回家後即發文表揚他們，直言「如果站長唔講，如果車長唔幫，當時我無錢又唔知到底架車去咗邊，成件事真係唔會good ending」。

樓主到巴士總站尋找銀包不果，但遇上一名熱心姨姨贈予車費，並獲站長熱心幫忙。（資料圖片）

網民看過好人好事都感到欣慰，形容樓主「遇到很多好人」，笑言她有一個「難忘除夕夜」，並大讚「大埔是好有愛的地方」，「要好好珍惜人與人之間嘅信任，呢樣嘢香港都仲有，如果係大陸就咩都無」。另有人建議樓主以實際行動表揚盡心幫忙的車長及站長，「可以寫封email去九巴表揚車長」，「我之前都寫過去巴士公司表揚一位車長，巴士公司都有回覆話會轉達畀車長知」。

在站長及車長的幫忙下，樓主終尋回銀包，難忘除夕夜有大團圓結局。（資料圖片）

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有網民則「錯重點」，笑言：「好想實證下，如果變咗係仔既話，件事會變成點」、「你的樣子性別如何，你的日子也必如何」、「如果換轉係個阿嬸/阿叔唔知結局會唔會一樣呢」。

（fb群組「Tai Po 大埔」）