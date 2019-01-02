【泰有創意】泰男跨年抽中「電風扇」開心合照　拆開先知中大伏

泰國廣告出名創意非凡，想不到泰國人連抽獎活動也玩得出神入化。為迎接2019年，日前一名泰國男子參加當地一項歲末慶祝活動時，抽中一台包裝酷似「電風扇」的獎品，誰知他其後拆開包裝才發現搞笑真相，驚見這份獎品原是一台由6份超實用小禮物合體而成的「偽風扇」，超強包裝技術完美隱藏崩潰真相。網民大讚禮物包裝屬達人級，紛紛表示非常欣賞這份創意，更有人暗示知道明年應該怎樣做了。

一名泰國男子在迎接2019的新年派對中獎，經巧妙包裝，獎品看上去極像一台「電風扇」。（fb專頁「teambigkren」圖片）

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泰國facebook專頁「teambigkren」早前貼出多張抽獎活動的領獎照片，相中泰男抽中一份包裝得極像「電風扇」的獎品，他高興地在台上抱着獎品合照，似乎當下未知自己已中伏，其後他拆開包裝紙，才崩潰發現「電風扇」原是「偽風扇」。這台「偽風扇」由6份實用小禮物合體而成，分別是晾衫夾、垃圾鏟、一瓶酒、烤肉架、臉盆及便當盒。

泰男雖然中伏抽中「偽風扇」，也在個人facebook上載照片分享這份神級惡搞獎品。（fb「ยุทธนากร พลประถม」圖片）

這份惡搞獎品展現了超強創意和組合能力，首先包裝者以臉盆充當風扇的罩網、晾衫夾充當扇葉、便當盒充當摩打，而一個垃圾鏟、兩個烤肉架加一瓶酒則被組合成風扇的支撐和底座，再配上華麗的包裝紙，一台呃盡全世界的「偽風扇」就此誕生。

網民看過這個神帖後紛紛大讚這份「泰創意」，他們驚呼包裝者太有才，更直言懂得包裝才是王道，「非常欣賞這個創意」、「很會包裝」、「我抽到我可能會生氣，但想想會不小心笑出來」，更有人直言明年要向這份巧思致敬，「好想抄襲這個創意」、「我知道明年該怎麼做」。