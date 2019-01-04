愛女遭性侵「不停洗身」終自縊亡　父涉買兇轟斃剛出獄孌童牧師

意大利45歲牧師馬塔拉佐（Giuseppe Matarazzo）去年7月19日在弗拉索泰萊西諾（Frasso Telesino）被問路，突然有人從車內向他開槍，結果身中5槍死亡。由於馬塔拉佐2008年因性侵2名女孩而被判入獄11年，案發當日他才出獄僅幾個星期，警方相信有人為了報仇而僱用殺手行兇。

馬塔拉佐出獄不久便被殺害，警方相信涉及復仇。（Twitter圖片）

坐牢10年獲得假釋

馬塔拉佐原本是拿坡里北方城市貝內文多(Benevento)一間教堂的神父，因而認識了經常到教堂祈禱的一對小姐妹；2008年，馬塔拉佐被控性侵2名女孩，其後判監11年；其中一位15歲的受害女孩因為走不出心中陰影，不僅患上嚴重憂鬱症和自虐，還經常把自己反鎖在浴室不斷洗身，最後更在自家後院的大樹上吊身亡。

由於馬塔拉佐獄中表現良好，去年獲得假釋。然而他出獄才幾個星期就被槍殺，警方相信有人為了報仇而僱用殺手，2名當年受害女孩的父親嫌疑很大，並拘捕了兩名嫌疑犯拿斯譚（Generoso Nastam）及馬沙路（Giuseppe Massaro）。

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家人深信牧師無辜

警方懷疑拿斯譚負責駕車和開槍，馬沙路則是幫兇。馬沙路在法庭上辯稱，他的車輛型號屬「Fiat Croma」，登記人是他妻子，而車子會在案發現場出現是因為他受活動籌辦單位所託，去檢查海報是否已經貼好以宣傳在聖亞加大（Sant'Agata）舉行的節日活動；至於涉案的槍支則為「麥林357」（magnum 357），馬沙路指他一直把槍保管在夾萬中，從未給過任何人；案件仍然在審理中。

馬塔拉佐的親人一直都相信馬塔拉佐是無辜的，聲稱對他的控罪缺乏證據支持，而且他只是代罪羔羊。馬塔拉佐的家姐杜麗莎（Theresa）就發表訃告，強調會替馬塔拉佐討回公道，「努力找出真相」。