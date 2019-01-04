視障人士帶導盲犬上巴士被為難　查埋證件九巴車長仍阻上車兼報警

導盲犬等於視障人士的雙眼，為他們領路，現時不少公共交通均有列明，導盲犬可搭乘相關交通工具。惟有網民在facebook群組「香港突發事故報料區」發帖，指昨早在屯門搭巴士目擊導盲犬被拒上車事件，即使該名視障人士已出示證件，司機仍要致電巴士台詢問，阻礙其他乘客時間，其後再爆出車長堅持拒讓視障人士上車甚至玩報警，令事主感到被歧視望九巴交代。

昨日有網民在「香港突發事故報料區」發帖，指昨早9時45分於富泰邨巴士站發生導盲犬被拒上車事件。（fb「香港突發事故報料區」截圖）

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昨日有網民在「香港突發事故報料區」發帖，指早上9時45分於屯門富泰邨巴士站發生導盲犬被拒上車事件，指該名巴士司機停低不讓一名視障人士攜同導盲犬上九巴67M，即使「人哋有晒證件，仲要打返上巴士台問，阻住其他乘客時間」。從照片可見，一名穿着黑色羽絨的男子在巴士門前，緊牽着導盲犬站住，後面則仍有市民排隊準備上車。

有自稱是該名視障人士「陳叔叔」的朋友留言，詳述事件經過，指司機先攔阻陳叔叔上車，即使其後出示所有文件證明自己是視障人士及同行狗隻為導盲犬，「司機驗屍咁睇完所有文件都唔畀上車」，過程中「好多難聽嘅說話畀陳叔叔聽」，刁難一輪後還報上巴士台及報警。警員到場後稱「無case可做，叫個司機咪玩畀陳叔叔上車，同正常開車」，整個過程至少擾攘了25分鐘。

有自稱是該名視障人士「陳叔叔」的朋友留言，詳述事件經過：

留言又指陳叔叔「屈住唔開心到喊咗好耐」，不明白身為視障人士有何問題，「佢都唔想自己係盲，點解搭次巴士都要赤裸裡咁畀人歧視」。他指既然事件已被人公開，他亦想九巴有個交代。

事件引起網上熱議，不少人都批評司機無常識，又認為他「玩嘢」，亦有人留言稱擔心陳叔叔的心情，促請九巴盡快給予一個交代。

事實上九巴facebook專頁早於2014年已發帖指，「只要符合香港導盲犬協會嘅狗狗，都可以同視障人士一同登上九巴，以便協助視障人士同大家一樣享用九巴嘅服務」。《香港01》就事件向九巴查詢，獲回覆稱昨日早上九巴一輛67M線巴士駛至富泰邨站時，一名乘客帶同犬隻上車時，車長向該名乘客查證有關導盲犬的證明文件。九巴表示，歡迎導盲犬陪同視障人士乘搭巴士，並為車長提供指引及訓練，以協助視障人士使用巴士服務。