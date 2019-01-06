突冒汗及抽搐　男童亂服咳水險喪命　台媽崩潰籲：不要自己當醫生

踏入流感高峰期，一旦發現有任何病徵就應馬上求醫，不應亂服成藥，特別是免疫力較低的小朋友。台灣一名媽媽日前在facebook發文分享，透露兒子因半夜不停咳嗽，祖父母見狀心痛便拿咳水成藥給孫子服用，詎料隔日小孩在幼稚園突然狂冒汗及抽搐，後來更直接暈倒昏迷，送院急救後，醫生還一度表示小孩生命有危險，嚇得台媽不知所措，幸好經檢查後，發現只是不適當服用過量藥物，導致中毒，令台媽不禁慨嘆「不要自己當醫生」，只要感到自己或小孩不適就要馬上求醫。

日前台灣一名男童服用含嗎啡的咳水後，翌日突然出現冒汗及抽搐，甚至暈倒昏迷，幸好最後平安無事。（fb「爆料公社」圖片）

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該名台媽日前在fb崩潰發出千字文分享事發經過，她稱當日（3日）下午3時左右，兩名兒子正在學校等校車，其間大兒子佑佑突然大哭，接着突然狂冒汗、抽搐，甚至吐水，台媽接到老師通知後立即趕到學校，當時佑佑已經失去意識昏迷，其後救護車到達，台媽及老師不停呼喊佑佑，但他都沒有反應，醫護人員即場為他進行簡單搶救，而台媽則嚇到一直大哭及語無倫次。

到達醫院後，為了查出病因，醫生替佑佑打點滴、抽血及進行電腦斷層，連神經外科醫生也來看診，其後急症室醫生曾一度表示佑佑有生命危險，嚇得台媽不知所措，隔了一段時間後，有小兒科醫生則表示，佑佑的白血球數目比正常人多很多，加上他沒有發燒喉嚨沒有紅腫，因此懷疑是腦膜炎，建議她幫佑佑轉到較大的醫院作詳細檢查。

轉抵長庚醫院後，佑佑做完各種檢查亦查不出病因，去年12月佑佑曾因腸病毒住院，當時已發現白血球比正常人多很多，而今次兩間醫院的結果也一樣，檢查出白血球過高，佑佑除了一直嘔吐及嗜睡外，「其餘看起來沒有什麼症狀」，不過醫生亦建議他入住深切治療部病房讓專人24小時照顧，台媽便二話不說答應。

日前台灣一名男童服用含嗎啡的咳水後，翌日突然出現冒汗及抽搐，甚至暈倒昏迷，幸好最後平安無事。（GettyImages/視覺中國）

直至翌日（4日）早上，台媽到病房探望時，佑佑終於有好轉，聽到媽媽在床邊叫他，便起身不斷叫着「媽媽」，二人更抱着狂哭，幸好最後佑佑平安無事，令台媽終於放下心頭大石。

後來醫院查出病因，發現佑佑只是不適當服用過量藥物，導致中毒，台媽透露事發前佑佑半夜狂咳嗽，其祖父母心痛才讓他服用「甘草咳藥水（乾咳化痰劑）」，台媽表示聽醫生護理長說，該藥水是成人藥水，不應給小孩服用，而且當中含有鴉片（即嗎啡）成分，喝過量有可能導致中毒，暫時休克，嚴重甚至會致命，令台媽不禁慨嘆「不要自己當醫生」，只要感到自己或小孩不適就要馬上求醫。

本港兒科專科醫生謝鴻興提醒家長，專為大人而設的成藥，小孩絕對不能亂服，即使自行減少份量也萬萬不可，因擔心當中含有對小孩有害的成分。至於今次涉事咳水每100毫升含有12毫克嗎啡成分，謝鴻興坦言成分相當高，即使稀釋過也不能服用，他解釋雖然嗎啡有止咳功效，「但一般小朋友咳都唔需要用到嗎啡」，而且為安全起見，任何含嗎啡成分的成藥，小朋友也不適宜服用，特別是2歲以下的幼兒。

謝醫生強調，無論大人或小孩均不應胡亂服用成藥，若有需要服用成藥，需找醫生斷症下藥，並跟足劑量及份量服用，若服用後病情沒有明顯好轉，則應停止服用及盡快求醫。