台男丟女友小被子被打甩牙　心理學家︰物主失舊物如失去至親

不少人都有一張神聖不可侵犯的小被子，其氣味與觸感不可或缺，若被意外丟掉當事人會怒不可遏。早前一對台灣情侶便因一張小被子差點鬧翻，該名台女有一張陪伴20年的小被子，男友懷疑她有戀物癖擅自丟被，女友氣得打甩他一隻牙，更追截垃圾車追回小被子。

在花生漫畫中，Linus（Linus van Pelt）最愛拖住他的藍色毛毯四處走。（YouTube影片截圖）

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為何小被子在不少人心中如此崇高，有兒童臨床心理學家解釋，小被子、毛公仔等舊物自小陪伴物主成長，在物主心中是獨一無二，物主甚至視舊物如親友，是生命一部分，加上氣味愈濃烈愈容易透過嗅覺刺激中樞神經，繼而產生記憶，故一旦遺失舊物或舊物被丟棄，物主感到惘然若失，彷彿失去至親。

對於台女被男友悄悄丟掉小被子，氣得動手打他，依戀舊物的情況看似十分誇張，兒童臨床心理學家周碧潾博士解釋說，人類本身有感情，小被子、毛公仔等物件因自小陪伴物主成長，所以物主會有回憶，對舊物產生感情及安全感，加上人類的嗅覺相較聽覺、視覺及觸覺等其他感官，不會對訊息有那麼多過濾，所以舊物的氣味愈濃烈愈獨特，愈容易透過嗅覺刺激中樞神經，繼而產生記憶。

不少人都有小被被由小陪到大陪伴多年。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

然而依戀舊物與戀物癖有極大分別，周博士表示當物主依戀舊物，舊物在其心中是獨一無二。物主對舊物有回憶及感情，沒有東西可以取代到，物主甚至會視舊物如親友，是生命一部分，即使舊物破爛了都不肯丟棄，更不容許其他人洗走其獨特氣味，一旦遺失舊物或舊物被丟棄，最終無法尋回，物主會感到彷彿失去至親，十分傷心，故建議他們可以透過寫信等方法悼念舊物，以平伏心情。

但當戀物癖者喜歡一種物件，例如鞋子、內衣褲，他們會收集不同牌子、不同造型的鞋子，如果情況嚴重，患者或會犯險偷竊，從其他人手中偷走物件，據為己有。