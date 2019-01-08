【交通津貼】運輸署網站可查交通開支　拎到幾多補貼一按即刻知！

政府在今年1月1日落實「免入息審查的公共交通費用補貼計劃」，向每月交通費超過400元的市民，提供25%補貼，上限為300元。計劃實施了一星期，很多人都未必有紀錄自己的交通開支，運輸署就設立了網站，讓市民查詢當月在各交通工具上的費用及補貼資訊。

運輸署設立了網站，讓市民查詢當月在各交通工具上的費用及補貼資訊。（網頁截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

運輸署公共交通開支/補貼查詢

https://subsidy-enquiry.ptfss.hk/tch/enquiry

這查詢網站用法相當簡單，只要輸入八達通號碼，再按「公共交通開支及補貼查詢」，就可查看當月公共交通費用總開支，資料詳細列明不同的交通工具的開支，如港鐵、巴士、紅色小巴、綠色小巴、電車、渡輪、邨巴等等。

資料詳細列明不同的交通工具的開支，如港鐵、巴士、紅色小巴、綠色小巴、電車等等。（網頁截圖）

如使用現金或八達通以外的任何支付方式購買的指定車船票（如：港鐵全月通、九巴月票等），市民則須到港鐵站、輕鐵客務中心及渡輪碼頭的「指定車船票自助登記站」進行簡單登記。登記之後，市民就可在該網頁上查詢掛勾結果，同樣市民只要輸入八達通號碼，再按「車船票登記狀況查詢」，如當中是顯示「進行中」的話，即代表車船票仍然有效。