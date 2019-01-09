一晚索價5萬港元　印尼清純涉賣淫被拍裸照　網友認出腰間刺青

印尼23歲知名女星安琪（Vanessa angel）近日被爆出涉嫌賣淫，事緣一名馬來西亞富商為了與她共度一宵，大手筆替她購買商務艙機票，好讓她飛往吉隆坡，並安排入住五星級酒店，但就偷偷拍下其裸照傳給朋友炫耀，不久照片即在馬來西亞和印尼廣傳；雖然拍攝時燈光昏暗，無法看清樣貌，但有眼利網友仍憑相中人腰間的刺青，確認那就是安琪本人。

據報道，安琪的形象清純可愛，她所主演的偶像劇在東南亞地區更是大受歡迎，豈料卻涉嫌參與賣淫，陪睡一晚價錢為2.5萬令吉（約4.8萬港元），而且對象都是富商階層。

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事件曝光後，安琪坦承照片中的主角是她，而拍攝地點就在吉隆坡。印尼警方在周六（５日）逮捕了安琪與賣淫集團的多名人士，經過審問後，大部份人其後暫時獲釋。

警方表示，現在拘留了兩名嫌疑犯，分別是25歲的Endang S和28歲的Tantri N，認為二人涉嫌參與擔當賣淫集團的中間人，自2017年起一直在經營這種非法行為；二人又透露，那些賣淫女星價錢不一，最便宜的開價2500萬印尼盾（約1.3萬港元），最貴的則要1億印尼盾（約5.5萬港元）。

警方同時呼籲一眾網民，不要再使用Whatsapp等社交媒體散播安琪的不雅照片，否則將面臨相關法律責任。