女警尖叫：求你別開槍　死捉持械逃犯　同袍一槍救命

美國一名殺人犯駕車逃亡時遭警方截查，他先假裝配合，然後突然拿出手槍威嚇站在車外的女警，極度驚慌之下，女警崩潰尖叫「求求你！別開槍！」但同時捉緊槍支與對方拉扯，急忙跑過來支援的同袍見狀立即開槍，疑犯被擊中頭部當場死亡；整個驚險過程被警員的隨身攝錄機和警車的行車記錄儀拍下，近日公開。

殺人逼母棄屍 跨州逃亡被截查

36歲的馬特爾（Kenneth Edwin Martell）去年7月23日在賓夕法尼亞州，闖進88歲老翁加弗（Theodore M. Garver）的寓所搶劫，並用刀刺死對方。馬特爾殺人後，用槍威嚇自己的母親、母親男友及另一名男子，逼他們協助將屍體丟進池塘裏。

被通緝的馬特爾駕車逃往伊利諾伊州的萊克莫爾（Lakemoor），當地警方在7月26日接到居民報案指附近有一名可疑男子駕車徘徊，兩名警員於清晨5時左右駕駛警車到場。

女警下車後走到馬特爾的車旁，要求他出示證件，同時用對講機向控制中心通報車牌號碼，馬特爾假裝配合，遞上一張紙，女警接過打開時，他突然拔出手槍指向女警。

馬特爾劫殺88歲老翁，更逼自己母親幫忙處理屍體。（影片截圖）

🔻比電影更驚險：點擊看當時情況 隨身攝錄機、行車記錄器三個角度🔻

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檢察官：警員行動合理及適當

女警登時失聲尖叫，並伸手抓緊手槍，馬特爾不停叫她「放手」、「走開」，女警雖然驚惶大叫「求求你！別開槍！」但就沒有鬆手，奮力地與對方拉扯。

另一名警員聽到尖叫，連忙跑過來支援，他憶述，當時看到馬特爾伸手去拿第二把手槍，情急之下開槍將他擊斃。

萊克縣檢察官辦公室（Lake County State's Attorney's Office）發表聲明稱，兩名警員是出於自衛才開槍，形容他們「採取了合理和適當的行動」。

（綜合報道）