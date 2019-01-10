兒子趕去考試上錯巴士　港媽撰文感激好心司機乘客贈100蚊搭的士

不少人都試過搭錯車，近日一名港媽則在facebook撰文表示，兒子趕回位於將軍澳的學校參加考試，未料一時上錯巴士直出新蒲崗，好心司機見狀即表示借100元讓其兒子搭的士回校。而另一熱心乘客得悉事件後，更陪同兒子下車截的士，又教司機用最快路線去學校，讓兒子順利趕得及考試。港媽表示非常感謝2位好心人，就連網民都大讚：「好有愛！」

港媽在facebook撰文表示，兒子近日趕回將軍澳的學校考試，未料一時上錯巴士直出新蒲崗，好心司機及乘客見狀即表示借100元讓兒子搭的士回校。（fb群組「將軍澳」截圖）

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港媽於fb群組「將軍澳」撰文稱，希望能尋找幫助兒子的巴士司機及乘客，她稱於星期二（8日）早上約7時，兒子於寶康公園站搭乘巴士回校考試，可能一時心情緊張竟上錯車，發現自己乘搭「98S」線，一名姓魏的好心司機見狀即表示，最快都要7時25分才到達下一站采頤花園，並稱考試最重要，還借出100元讓兒子轉乘的士趕回校。

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同車一名乘客見兒子驚慌失措的樣子，即主動稱采頤花園位置較難截的士，遂叫他一同在譽港灣下車。該乘客後來幫助兒子截的士，又教司機用最快路線送他返校，最後更借出100元讓兒子付車費之用，非常熱心。

港媽指兒子終幸運地在最後一刻趕回校，「真係好多謝兩位好心人，有機會嘅話一定會報答你哋！」兒子後來更向媽媽表示寧願再搭錯一次車，也希望親身向該乘客及司機道謝。

不少網民大讚好人好事，「 香港勝在還有好心人」、「成件事好溫暖」、「好有愛，現今社會實在難得」、「祝福兩位好心人行好運」有網民更鼓勵港媽向巴士公司寄道謝信，不過有人指即使找不到好心人也無需失望，「揾唔返好人乘客都唔緊要嘅，你之後又做好事幫下人，將呢份愛心傳開去」

（fb群組「將軍澳」）