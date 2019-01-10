【不得了】內地酒店新制度　嚴禁員工派囍帖　違者罰2000人民幣

同事之間最怕收「紅色炸彈」，因為又代表送人情的時候了。但山西一酒店近日推行新制度，其中包括嚴禁員工派囍帖，若有人違規就要被罰2000人民幣（約2,308港元）。不少網民表示這新規定應算是員工的福利，「合情合理」、「這真的不錯」。

山西一酒店近日推行新制度，其中更包括嚴禁員工派囍帖，若有人違規就要被罰2000人民幣（約2308港元）。（梨視頻片段截圖)

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有網民於微博大爆自己工作的酒店推出數條新規例，其中一項包括：「員工喬遷新居、孩子滿月、老人過壽、購買新車等，不准宴請同事參加，違者罰款2000人民幣並退返所收全部禮金」可見規例嚴謹。

而酒店辨公室王經理則表示，其實推出此新制度，是希望防止員工亂派囍帖收人情，「因為我們集團內部人員很多，一個人要收禮金的話，就得收幾十萬」。她指為防止員工之間因人情問題而影響關係，所以才訂立規條。

網民紛紛表示贊成，「同事之間確實沒必要，你想請不代表人家想來」、「送禮之風終於可以制止了」、「請全國推廣這好政策，最怕同事突然結婚」不過亦有網民表示連友好的同事都不能邀請就沒意義，「一生人一次，連朋友都不能去，還有意思嗎？」但不少網民都認同新規定可讓員工省錢，更笑言：「是窮人的天大好消息啊」。

（微博、梨視頻）