iPhone在內地接連傳出減價消息，其中以iPhone XR減得最多，在蘇寧易購網頁中，iPhone XR 64GB只售5399元人民幣（約6267港元），比香港蘋果官方定價6499港元更低。不過記者向香港零售店查詢後發現，本港市面的零售價亦比官方定價低近600至800元，仍較內地蘇寧的售價而在內地蘋果官方網頁仍見iPhone XR 64GB官方定價是6499人民幣（約7543港元）。

在蘇寧易購上iPhone XR 64GB售5699元人民幣，並有「領券」優惠，再減300至5399元人民幣，折合約6267港元。（蘇寧易購截圖）

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《每日經濟新聞》報道，深圳華強北的手機店收到蘋果減價的消息，iPhone XR 64GB下跌450元人民幣（約523港元），並有更多優惠。隨着批發價下調，包括京東、淘寶、蘇寧易購等電商平台，亦立刻跟進調低價格。

在蘇寧易購網上，iPhone XR 64GB售5699元人民幣，並有「領券」優惠，再減300至5399元人民幣，折合約6267港元。iPhone XR 64GB則售6199元，照價再減至5799元人民幣，即約6740港元，比香港蘋果官方定價iPhone XR 64GB售6499港元和iPhone XR 128GB售6899更低。

根據香港格價網頁，有商戶報稱iPhone XR 64GB行貨只售5778元。（price截圖）

不過這並不代表在內地買iPhone XR會平過在香港買，先達G-World Mobile劉志剛接受《香港01》查詢表示，現時iPhone XR在香港的市價，平過官價近800元，不過暫時未知會否再有減價安排。另外，根據香港格價網頁，有商戶報稱iPhone XR 64GB行貨只售5778元，意味着即使內地減價，在香港買iPhone XR的售價仍然更低。

至於iPhone X、iPhone XS 和 iPhone XS Max 等產品，在蘇寧易購均有減價，包括iPhone X 64GB售5788人民幣（下同，約6723港元）、iPhone XS 64GB售7689（約8932港元）、iPhone XS Max 64GB售8589（約9974港元），不過以上售價都高過香港的官方價格。