睇完Peppa Pig想獲邀參觀白金漢宮　內地雙胞胎拍片向英女王請願

一般人想參觀英國白金漢宮，可以看準其夏季開放時間，買機票及門票就行了。不過內地一對雙胞胎卻異想天開，在看完卡通片《小豬佩奇》（Peppa Pig）後，希望能像片中勤勞的兔小姐一樣，獲邀到宮內參觀。為了達成女兒的夢想，她們的媽媽為兩人拍片放到微博，向英女王請願，更標註英國駐華使館。片段獲內地媒體及網民洗版力推，最終竟令英國駐華大使吳百納（Dame Barbara Woodward）親自回應，邀請她們到北京的官邸做客，說「聊一聊如何實現你們的夢想」。

內地一對雙胞胎在看完卡通片《小豬佩奇》（Peppa Pig）後，希望能像片中勤勞的兔小姐一樣，獲英女王邀請到英國白金漢宮參觀。（Bella_卷毛頭兒微博片段截圖）

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「中國萌娃請願英國女王」一詞近日登上微博熱搜榜，事緣一位媽媽在去年除夕上載了一條5歲半雙胞胎女兒米妮及米艾的片段，指她們看完《小豬佩奇6》後，許下新年願望，希望自己也能像勤勞的兔小姐一樣被邀請到女王的宮殿和後花園玩耍。

媽媽於是答應努力幫她們實現願望，前提是她們要像兔小姐一樣，勤力做家務、堅持練習彈鋼琴和跳舞。不過去白金漢宮旅遊尚算好辦，但是想被女王邀請去白金漢宮，則考起了雙胞胎的媽媽，惟「老母親答應的事就得努力做到，吹出去的牛哭着也要編下去」，於是她想到為小孩們拍片，讓孩子說出自己的夢想。

英國駐華大使吳百納邀請雙胞胎到其北京的官邸做客。（吳百納微博截圖）

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在片中，米妮及米艾分別指自己「彈鋼琴、學跳舞、背唐詩和學英語」、「給媽媽捶背、疊被子、給姥姥脫鞋」，「我們特別特別想參觀你的後花園，我和妹妹都很努力了」，最後兩人更在心口做出心心手勢，曲膝請安說：「謝謝女王奶奶，女王奶奶辛苦了，我給您個愛心」。

片段上載至微博後，許多網民都讚媽媽努力守護孩子夢想，於是轉發片段洗版，最後連英國駐華使館官方微博亦有轉發，還標註了大使吳百納本人。

網絡的力量不容輕視，最終吳百納今早親自拍片回應，指自己看到雙胞胎們的片段，「我想你們在家一定經常幫助你們的爸爸媽媽，我也願意試試看我能做些什麼來幫助你們實現自己的夢想」，並邀請她們到其北京的官邸做客，邊享受英式點心，邊「聊一聊如何實現你們的夢想」。

據內地媒體報道，一般只有非常重要級別的會面才會在英國駐華大使官邸舉行，而受邀到過官邸的，大多都是名人或運動員如演員佟大為、網球名將李娜等。雖然雙胞胎受網民力捧，但亦有部分網民指小孩們其實已很幸福，「看家裏裝潢，都是有錢的」，亦有人笑言「我們何時能有給別人國家孩子洗腦的動漫出來？這麼小就崇洋媚外了」。

（微博、人民日報）