【老闆初戀？】茶飲店有杯叫「台中江小姐」　店家解釋背後原因

珍珠奶茶、水果茶等都是台式茶飲店常見飲品，不過在台中一間茶店，菜單上出現一杯名為「台中江小姐」的飲品，價錢更比其他飲品高出近一倍，令不少客人好奇這究竟是什麼，有網民則猜是老闆的初戀，最近店長更出面解釋背後故事。

菜單上出現一杯名為「台中江小姐」的飲品，價錢更比其他飲品高出近一倍。（fb圖片）

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台中一名網民在facebook分享，表示在台中一間飲品店看到一杯名字十分特別的飲料，從貼出的圖片可見，菜單上有其他一般的飲品，包括梅子醋飲、蜂蜜檸檬、冬瓜茶等，唯獨最下面有一杯名為「台中江小姐」的飲料，而且相較其他50、60元台幣的特飲，這杯「台中江小姐」要價100台幣（約25港元），令該網民好奇地問「有人喝過台中江小姐嗎？」。

帖子引來不少人猜測「江小姐」是誰，有人稱可能是老闆的初戀，也有人懷疑是不是取自「薑」小姐的諧音，「點下去試試看」、「說喝過，老婆肯定翻臉」、「答案很明顯」。

餐廳也乘勢推出「台中江小姐」搭配熟客江小姐最愛的地瓜薯的套餐，成為另類商機。（ 六羨茶食堂【大里東榮店】fb圖片）

終於該店的老闆出面解惑，他指這杯飲料其實是「青梅寒天QQ飲」，裡面有青梅醬、蘋果醬、寒天，以及店家的特調祕方等等，作法複雜。不過，由於銷情不佳，本來打算取消這飲品，但有個熟客江小姐因為感到不捨，店家考慮後，決定為她保留飲料，並重新命名為「台中江小姐」。

想不到飲品改名後，反而引來很多食客詢問，還在網上爆紅，餐廳也乘勢推出「台中江小姐」搭配熟客江小姐最愛的地瓜薯的套餐，成為另類商機。