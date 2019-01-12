【慎入】澳洲蟒蛇身上爬滿511隻壁蝨　頂唔順爬入水池都浸唔死

澳洲一名「蛇王」早前接到通報，前往一個戶外泳池捕蛇，到場後驚見一條蟒蛇身上爬滿上百隻寄生蟲壁蝨，估計當時蟒蛇忍不住，想爬入水中浸死蝨子。蛇王捉走蟒蛇後，將牠送到野生動物醫院救治，發現蟒蛇身上有大大小小共511隻壁蝨，極度嚇人！目前估計蟒蛇是因為患病或年老，導致對寄生蟲的免疫力下降，才會引來「壁蝨大軍」繁殖。

蟒蛇Nike身上爬滿了多達511隻壁蝨，在身上尤如鱗片。（fb專頁「Gold Coast and Brisbane Snake Catcher」圖片）

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事發在本周二（8日）下午，澳洲捕蛇專家哈里森（Tony Harrison）接到通報，指黃金海岸庫倫加塔市（Coolangatta）一棟住宅出現「地毯蟒」，他抵達現場後發現，一條看似十分虛弱的蟒蛇在戶外泳池游來游去，身上居然有大量寄生蟲壁蝨。

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哈里森在facebook專頁上直擊捕蛇過程，令網民吃驚連連，有人直言「我不喜歡蛇，但牠太慘了，幫幫牠」。哈里森形容，「生活於大自然的動物都能和寄生蟲和諧相處，在特別情況下，寄生蟲才會有優勢」，他指自己入行26年，從未見過這種情況，目測蟒蛇身上有數百隻蝨子，估計蟒蛇走入水中是想淹死牠們。蟒蛇在水中痛苦扭動，無奈壁蝨根本沒有離開牠的身體，緊緊附在其頭部，連嘴邊都爬滿一隻隻細小壁蝨。

哈里森救出蟒蛇後，將他命名作「Nike」，並決定送牠到可倫賓野生動物醫院（Currumbin Wildlife Hospital）救治，獸醫花了幾個小時來清除蝨子，點算後發現足足有511隻，然而，獸醫數小時內僅是清除了肉眼能見的壁蝨，牠表皮下仍然有許多幼蟲，要用藥物殺死。

蟒蛇Nike現時仍留在野生動物醫院休養。（fb專頁「Gold Coast and Brisbane Snake Catcher」圖片）

周五，哈里森再更新NIKE的情況，說牠現時「表現不錯」，稱牠確實出現感染，現正接受治療。醫院方面正進行進一步檢查，看牠感染了何種疾病。

昆士蘭大學寄生蟲學教授巴克（Stephen Barker）稱，依附在蟒蛇身上的蝨子是爬蟲壁蝨（reptile ticks），但出現這麼多隻並不尋常，「我們懷疑這條蛇是生病或者老了，導致牠對寄生蟲的免疫力降低，（我們）往往可以在生病動物身上找到很多蝨」。

巴克教授表示，依附在蟒蛇身上的壁蝨雌性雄性都有，雄性的可能已寄生了數個月，「牠們（雄性）不需要吃很多，他們在等雌性，對雄性來說（蟒蛇）像間夜總會，讓牠們吸引雌性和餵飼」。當雌性前來捕食，就會釋放一種信息素，告訴雄性位置，之後雄性就會離開群體前往交配。「雌性會產卵，雄性會留着，可能留到死去。」巴克教授還解釋，要浸死壁蝨很困難，可能需要10至12小時。

（綜合）