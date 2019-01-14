復活島石像造型雞蛋糕表情超慘　網民笑言：可能有心事

台灣夜市小吃少不了就是雞蛋糕，有女網民近日於facebook上載相片，表示自己買了2串摩艾石像造型雞蛋糕，正當她想放進口中，卻發現摩艾石像的表情超慘又扁嘴，猶如知道自己將被掉的心情，令她不禁大呼「超可憐」、「吃得我好糾結」。不少網民都被帖文逗笑，更稱：「它一定遇到什麼大事」、「跟它談一下心吧……」

有女網民近日於facebook上載相片，表示自己買了兩串摩艾石像造型雞蛋糕，正當她想放進口中，卻發現石像的表情超慘又扁嘴。（fb群組「爆怨公社」圖片)

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該女網民近日於fb群組「爆怨公社」發布相片，表示買了摩艾石像造型雞蛋糕，正當她從袋中取出蛋糕準備大快朵頤，就發現雞蛋糕有表情，而且是非常奇怪，其中一個更擺出超慘表情：八字眉再配以大扁嘴，令樓主都不忍放進口，直呼：「這表情……雖然好吃，但是真的吃不下去啊！」

後來樓主更留言區上載另一串雞蛋糕的照片，可見摩艾石像今次是嘟起了嘴，樓主無奈表示：「囧得我無言以對！」不少網民都被兩串雞蛋糕的造型逗笑，紛紛留言大讚可愛，「它一副無奈」、「翻過去，看著背後一口吃了」、「閉着眼吃吧」、「好像便秘了」。

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其實台灣雞蛋糕造型千奇百趣，早前有網民在台北樂華夜市就買到兩串四字雞蛋糕，上面寫着「賤人矯情」、「極度假掰」，更有網民曾買到「全雞」造型，同樣爆笑十足。

（fb群組「爆怨公社」）