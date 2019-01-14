半工讀台女無錢做人情　閨蜜新娘得知即封鎖　網民：真朋友會體諒

不少人認為參加婚宴是令人又愛又恨的事，雖然心裏會替親朋好友高興，但「做人情」（付禮金）卻要花費大筆金錢。台灣一名半工讀學生近日於facebook群組發文，稱好友將要舉辦婚宴，但自己因事需要用錢，以致沒有足夠金錢準備禮金，向好友坦白後，對方竟怒極於社交軟件封鎖她，令她又傷心又無奈。 帖文引起熱論，有人認為婚禮已變成斂財的工具，直言樓主憑禮金便可「看清一個人」；但亦有網民認為，友人早已通知樓主婚禮時間，亦已訂好酒席，樓主如缺乏經濟能力，應預早準備禮金，避免為主人家添麻煩。

一名台女因事需要用錢，以致沒有足夠金錢準備友人婚禮的禮金，不料對方得知後竟在通訊軟件封鎖她。（GettyImages）

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該名台女昨於fb群組「爆廢公社」發文，稱好友即將結婚，早前已邀請她出席婚禮。作為半工讀的學生，樓主事先亦有預留金錢「做人情」，不過至近日卻遇上急事，加上因忙於做畢業論文，沒有多餘時間打工，發現時身上只剩2000元台幣（約508港元），不得不動用禮金處理。

樓主於是向友人坦白及道歉，指自己遇上急事需要用錢，不能準備禮金，故未能參與婚宴，但對方卻非常不滿，直指已經為樓主留位，認為如她不出席「座位會多出來」，後來更於社交軟件上直接封鎖樓主。

樓主稱，曾提出待經濟狀況變好時，可以再友人方吃飯以作祝賀及補償，惟對方沒有接受。（GettyImages）

友人的反應令樓主傷心又無奈，她遂詢問網民的意見，並補充指對於臨時不出席婚禮亦感到很可惜，但實在不想「白吃」別人的宴會，「礙於現實如果我包了紅包，我將會餓兩個禮拜」，同時認為沒有必要借錢出席「充大頭鬼」。

她續指，明白婚禮是一生人一次的回憶，稱曾向友人提出待經濟狀況變好時，可以再請對方吃飯以作祝賀及補償，以為會獲得體諒，惟對方聞言便封鎖她，「她不要，我也沒辦法，她的意思就是沒錢就不要來」。

事件引起熱議，網民看法兩極。（GettyImages）

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帖文引起熱議，網民的看法兩極。有人認為事件反映出樓主的朋友重視金錢多於她的難處，直指她從禮金便可看清該朋友，「如果是我，我也是會說妳來不用包，當然，這是以真的是好朋友為前提！可見樓主的朋友也不是把樓主當朋友」，「每個人情況不同喇，如果是我好朋友，人到比什麼都重要，不到我就遺憾了」，「真的是朋友的話 知道你有困難就不會讓你包了」。

不過，有網民則認為友人不高興亦是人之常情，稱籌備婚禮牽涉多項細節，樓主臨時不出席可能為主人家增添麻煩，「我想他或許不是因為你沒有要包紅包所以不開心，而是準備跟安排婚禮已經很忙了，你卻臨時後悔取消，讓他措手不及不知道如何處理」；亦有人估計樓主友人或許對她因缺錢而未能見證自己的人生大事而感到生氣，「都不是為了錢，而是為了承諾，結婚一輩子一次的事啊」。

（fb群組「爆廢公社」）