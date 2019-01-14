蘇州男娶3個老婆　全住在1公里內　每周來回10幾次：心累！

張男最終因重婚罪被捕，但他仍稱「出去之後，看誰能原諒我，我就跟誰在一起」。（網上圖片）

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張男是河南洛陽人，從2015年起，在3年間分別和3位女士領證結婚，並生了孩子，張首先和任女士在2015年7月在江蘇崑山領證、次年6月再和陳女士在張男河南老家領證，至2017年6月張男又與王女士在女方的安徽老家領證。

婚後，張男和各老婆都育有子女，並把3個家庭都安置在方圓1公里的範圍內，張男坦言自己一周內要在3個小區來來回回十多趟，又常用出差工作為藉口瞞天過海，「累，肯定累，心累！」

張男有一家房產中介公司，他說，當年房產銷售行情比較好，一個月可以賺好幾萬，雖然他有3個家庭，但是「二太太」和「三太太」妻子都沒有上班，家裏開銷全靠他一個人。而他兩名妻子也稱，張男平時非常體貼，十分關心人，還鼓勵她多生幾個孩子。

張男從2015年起，在3年間分別和3位女士領證結婚。（網上圖片）

不過，張男的謊言最終還是被識穿，二太太和三太太都覺得張男有異樣，三太太王女士更說「最可笑的是，張和陳（二太太）一起拍照穿的那件T恤衫，和我領證的時候穿的是一樣的」。知道真相後，「大婆」任女士在2018年上半年和張男離婚，二太太則決定報警，而更離譜的是，張男竟向警員辯稱，不知道重婚犯法，「不然也不會接二連三去民政局領證，一次和朋友喝酒時聊了才知道，說我是違法的」，還稱「出去之後，看誰能原諒我，我就跟誰在一起」。

（南京零距離）