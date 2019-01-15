巴西80歲婆婆初圓染髮夢　一頭綠色超興奮大叫：我要個個月換色！

漂髮及染髮愈來愈容易，許多人都會藉此為自己帶來新形象。不過巴西一名80歲的婆婆以往因為父母及丈夫禁止，一直未能實現染髮的願望。最近她在孫兒的陪同下，終於染了人生第一次髮。當她站到鏡子前，看到一頭綠髮時，整個人立即興奮地又跳又叫，更揚言要每個月換一次顏色。婆婆染髮的片段瞬間於網上被瘋傳，不少網民都認為她的反應很可愛，「少女心大爆發」、「要過一個滿足的人生」。

巴西一名80歲的婆婆染了人生第一次髮。當她站到鏡子前，看到一頭綠髮時，整個人立即興奮地又跳又叫。（Kennedy News and Media片段截圖）

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80歲的婆婆阿萊恩（Alayde Menna Barreto）家住巴西阿雷格里港，近日在21歲的孫子布魯諾（Bruno Menna Barreto）陪同下，染了生平第一次頭髮。從布魯諾拍下的片段可見，婆婆被矇着眼帶到一塊鏡子前，揭曉一刻，婆婆見到自己的一頭綠色頭髮又驚又喜，忍不住邊尖叫邊跳起，更舉起雙手作勝利握拳手勢，興奮心情全寫在臉上。

婆婆是一名退休老教師，過去其實一直很希望能夠染頭髮，但她生長於一個相當嚴苛的家庭，後來又嫁給一位同樣嚴厲的丈夫，因此從來沒機會染髮。直到丈夫兩年前過身，讓她領悟到人生實在太短暫，於是決定要一圓多年心願。眼見時下很多年輕女生將頭髮染成七彩，她於是將頭髮染成她最喜歡的綠色。

巴西一名80歲的婆婆染了人生第一次髮。當她站到鏡子前，看到一頭綠髮時，整個人立即興奮地又跳又叫。（Kennedy News and Media片段截圖）

婆婆非常喜歡自己的新形象，指「我也不知道我怎麼等了這麼久才染頭髮」，更打算每個月染一種顏色，而下個月要染藍色，因為藍色是巴西足球隊的主色調。

片段於網上一夜爆紅，孫子布魯諾亦指自己第一次見婆婆這麼滿意自己的髮型，「我們經常在一起討論未來有什麼打算，婆婆就說她很想染頭髮，可一直沒染成」。婆婆在得知自己成為網絡紅人後，就寄語其他人「要擺脫恐懼，做自己一直想做卻又不敢做的事」。許多網民的心都被婆婆可愛的反應融化，像回到小女孩的年紀一樣，直呼：「少女！趁還有時間就去過你想要的人生吧！」

（都市報、鏡報）