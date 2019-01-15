江蘇超市開張送雞蛋　數百老人家排隊攞　開業數分鐘多人到落閘

到底有什麼能吸引阿伯阿婆一大清早排隊，原來是一袋雞蛋。江蘇一間超市新店開張搞活動，宣傳單上說會派免費雞蛋，一大班大叔大媽老人家，連派多少隻蛋都不知道下，仍一窩蜂走去排蛋。結果超市開張不過幾分鐘，即因人太多要拉上大閘。網民笑稱店家非常聰明懂自保，「關門是為安全考慮，只要有一個摔了，商家都賠不起」。

江蘇一間超市舉辦開張優惠，免費派發雞蛋，結果吸引引數百名老人排隊。（梨視頻影片截圖）

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江蘇省高郵市上周五（11日）一間超市開幕，為吸引顧客，商家派發不少宣傳單，當中寫明憑優惠券可領到免費雞蛋，但要先辦好會員卡。結果開幕當天真的引來了數百名老人排隊，他們大多是去拿免費雞蛋的。

只要登記成為會員，就可以領取6隻雞蛋，但商家沒有預料有如此多人排隊。（梨視頻影片截圖）

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有排隊伯伯表示，其實並不知道能拿到多少隻蛋，只是見到優惠券覺得吸引才到場，早上7時就已排隊。到超市開門後，職員的確向排隊者派發6隻一袋的蛋，但有排隊者其後投訴，超市派了一會就暫停，說突然不能辦會員卡，不少人為此不滿「白白排隊呀！」一名大叔非常生氣，又指超市職員態度不好，「你態度就不好，開甚麼超市」。

因為人滿為患，大門才開幾分鐘，商家就迅速落閘堵住人流，身穿紅背心的超市職員解釋是「人太多了」。雖然店家關了門，但仍然有不少人站在門外等待。

超市開幕不久就要落閘，職員說因為人太多。（梨視頻影片截圖）

網民看到相關片段後，都說商家低估了雞蛋的吸引力，「商家也是醉了，明明知道雞蛋在大爺大媽心目中至高無上的地位，為何還要送？嚇怕了吧？」又有人諷刺內地老人時間太多，「這說明他們的時間很便宜，都不值6個雞蛋」、「可憐的超市，可怕的人心」。然而，亦有網民為一班老人講說話，「這明明是超市計畫不周，組織不力，為什麼成了老人的錯了」。

（綜合）