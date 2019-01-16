家中來回步行　唔食肉轉食齋　86歲婆婆堅持十多年終勁減120磅

在家中踱步都能減肥？美國一名86歲的婆婆自小已是肥胖一族，她於70多歲才開始其「減肥事業」，包括每天都在家中來回走動，在20至25分鐘要行3000步，另外把嗜肉飲食習慣改為茹素，結果十多年間勁減120磅。婆婆曾是糖尿病患者，但她現時笑稱自己比醫生還要健康，還告誡其他「老友記」，就算年紀大了，「如果他們願意，那就有更好的生活方式」。

美國86歲婆婆Jessica Slaughter十多年前開始茹素，加上每天都在家中來回步行3000步，終成功減去120磅。（KGW8截圖）

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住在美國密蘇里州聖路易斯的86歲婆婆史路卡（Jessica Slaughter），從小學開始就非常肥胖，「我是班上最胖的孩子，經常被戲弄」。雖然如此，但她說那時不知為何無法停止進食，炸雞、煙肉、蛋糕、餡餅……她統統都能塞入口，結果體重有增無減。

當70多歲時，史路卡停止吃肉而成了素食者，並找到最適合自己的減肥方法，不需要到健身房，而是在家中來回步行。史路卡每天早上會在20至25分鐘內，在家中來回走上3000步，而為了方便計算步數，其孫女還特意買了一隻「Fitbit」運動手錶給她。在飲食與運動配合，加上持之以恆下，史路卡在十多年來足足減去了120磅，體型前所未有地纖瘦，但感覺很健康。她接受訪問時除了示範自己每天在家中走動的情況外，還打開了雪櫃，讓記者確認內裏只有一些蔬果類的素食。

美國86歲婆婆Jessica Slaughter展示自己減肥前後照片，她坦言70多歲前，自己一直是肥胖人士。（KGW8截圖）

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史路卡曾經患有糖尿病，但她稱現時身體狀況是「有史以來最健康」，笑言去身體檢查時，醫生說「我的健康狀況比他好」。史路卡坦言自己的減肥法並非速成，但她希望其他長者不必因年紀大就放棄生活，只要願意，任何人都可以擁有更好的生活習慣。

（KGW）